Син турецького п'ятиразового переможця чемпіонату світу з суперспорту Кенана Софуоглу чотирирічний Зейн став зіркою інтернету зовсім не дитячим захопленням – завдяки майстерному водінню мотоциклів і автомобілів.

За короткий проміжок життєвого часу Зейн переріс з малюка практично в зірку екстремальних видів спорту. На сторінці в Instagram, яку спільно ведуть його батько Кенан і мати Джулія Луман, влітку було вже понад мільйон підписників і переглядів відео.

У головній ролі сюжетів, звісно ж, Зейн. Він керує то потужними мотоциклами, то суперкарами чи навіть фурою. І робить це не гірше від дорослих.

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Багато підписників дивуються такому вмінню, вважаючи, що син на генному рівні перейняв досвід батька. Хтось заздрить такому вмінню керувати мотоциклами та автомобілями. Дехто обурюється безрозсудністю батьків, не розуміючи мотивів такого виховання.

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Дитячі ігри чи доросле захоплення?

Зейн народився в сім’ї голландсько-алжирської матері Джулії Луман і колишнього турецького мотоцикліста, п’ятиразового переможця чемпіонату світу з мотоперегонів World Supersport Кенана Софуоглу. Зейн середній у сім’ї з трьох братів і сестер.

Досьє турецької зірки Instagram Зейна Софуоглу

Ім'я: Зейн Софуоглу

Вік: 4 роки

Дата народження: 11 квітня 2019 року

Національність: турецька

Батьки: Кенан Софуоглу та Джулія Луман Софуоглу

Капітал: 5 мільйонів доларів (приблизно)

Instagram: @zaynsofuoglu – 2,1 млн підписників

За чотири роки свого життя Зейн Софуоглу провів за кермом гламурних автомобілів високого класу та різних мотоциклів стільки часу, що навіть уявити важко.

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Практично всі поїздки знімаються на відео й викладаються в мережі, від чого його сторінка в Instagram неухильно набирає прихильників.

А знаєш, як все починалось?

Перші сюжети були про те, як дворічний Зейн ганяв на картингу та мініатюрних мотокросових мотоциклах. Згодом з'явилися відеоролики, як малюк майстерно маневрує, паркується та бере участь у перегонах на різноманітних суперкарах.

Ніні він доволі професійно водить як магістральний тягач Mercedes-Benz Actros без напівпричепа, так і велику фуру Scania з навантаженим напівпричепом. І це попри те, що він не може дотягнутися до педалей автомобіля або навіть побачити над кермом дорогу. Для цього у місцевій майстерні йому зробили спеціальні важелі на педалі.

Щоб Зейн був у центрі уваги в Instagram, батьки Кенан і Джулія щоразу ставлять малого у дедалі смішніші й кумедні ситуації. Частково слава Зейна пов’язана з тим фактом, що він виглядає досить природним за кермом.

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З того часу, як його батьки почали публікувати відео, на яких він катається на мотоциклі по дорозі до їхнього будинку, Зейна Софуоглу ЗМІ вихваляли як вундеркінда з величезним потенціалом зробити ім’я у світі перегонів. Враховуючи талант батька, перспектива дитини у спортивному середовищі починає вимальовуватися гарна.

Яблуко від яблуні…

Батько Кенан – легенда турецького мотоспорту. Він став першим турком, який брав участь у чемпіонатах світу з автоспорту, Кенана шанують у своїй країні та усьому світі. І є за що, оскільки у нього лаври найуспішнішого гонщика World Supersport усіх часів з рекордом п’яти чемпіонатів світу.

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Зейн має пошиту під його зріст форму - персоналізований перегоновий комбінезон, черевики, рукавички та шолом у жовто-блакитних тонах. Можливо, батьки підтримують Україну?

Улюблені іграшки малого Зейна

Дитина колишнього п’ятиразового чемпіона світу з мотоциклів має доступ до багатьох транспортних засобів. В першу чергу Зейн обожнює класичний червоний Ferrari SF 90 Stradale батька. Цей автомобіль зображено в багатьох його відео.

Окрім цього, серед улюблених іграшок – 1800 CC, на якому він гасає по треку та біля будинку. Є й інші мотоцикли батька та його друзів.

При цьому мало хто задумується, що потужні мотоцикли для перегонів та мандрівок є транспортним засобом для дорослих принаймні з 16-річного віку. Не кажучи вже про автомобілі, керування якими у Туреччині дозволено після отримання посвідчення водія у 18 років. А малому весною виповниться лише 5 років, він поки навіть не школяр.

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З цього приводу довкола публікацій Зейна в Instagram розгорнулася велика дискусія, що подекуди переростає в суперечку. Все пов’язано з його молодістю та безрозсудністю батьків, які дозволяють йому багато свободи за кермом потужних автомобілів та мотоциклів.

Трагічні уроки минулого допоки забуто

Раннє знайомство Зейна зі суперкарами та мотоциклами не відрізняється від досвіду його батька, який ріс у тихій сільській місцевості його рідного міста Адапазарі. Можна стверджувати, що батько Зейна, Кенан, просто вбачає у синові своє дитинство й прагне заохотити його талант завдяки своєму досвіду та статкам.

Однак є зворотна сторона медалі. До того, як він став успішним мотоциклістом, Кенан ріс в гаражі свого батька для ремонту мотоциклів. Він і його брати зробили околиці рідного міста Адапазарі власним навчальним полем як гонщики-початківці.

На жаль, брати Кенана (обидва вони були гонщиками) загинули в аваріях. Його старший брат Бахаттін, національний чемпіон Туреччини з мотоциклетного спорту, загинув у дорожньо-транспортній пригоді у 2002 році. Інший брат Сінан загинув під час тренування на трасі Ізміт Керфез у травні 2008 року.

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Сам Кенан не раз потрапляв в аварії. Травми скоротили подальші шанси отримати трофеї, але Кенан залишається найуспішнішим турецьким спортсменом у світовому мотоспорті й веде до цього сина.

І навіть батька обігнав

Нині популярність малого Зейна настільки велика, що навіть батькові далеко до нього. Якщо заглянути на його сторінку, то там на сьогодні у малого вже 2,1 мільйона підписників, а у батька Кенана – лише 1,7 мільйона.

Капітал Зейна Софуоглу пов’язаний за статками його батьків, Кенана Софуоглу та Джулії Луман. Зараз чистий капітал Кенана оцінюється приблизно в 5 мільйонів доларів. Це означає, що у малого Зейна є заможне дитинство з можливістю займатися тим, що подобається йому і його батькам.