Валентіно Россі, прозваний The Doctor, є одним з найкращих мотогонщиків усіх часів, справжньою легендою MotoGP та мотосвіту. Тепер він готується здобути перемогу вже на чотириколісному транспортному засобі. Можливо, не такому швидкому, як його Honda та Yamaha, зате значно безпечнішому.

Знаменитий номер “46” прикрашатиме болід Audi R8 LMS GT3 Evo II у перегонах GT World Challenge Series. Коли італійський гранд минулого року оголосив про завершення кар'єри MotoGP, багато хто припускав, що він перейде з двох на чотири колеса. Саме це він і зробив, оголосивши, що братиме участь у перегонах за бельгійську команду W Racing Team, яка чотири рази вигравала GT World Challenge за останні вісім років.

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“Я радий приєднатися до команди WRT для повноцінного змагання Fanatec GT World Challenge Europe на базі програми AWS”, — сказав Россі в заяві. “Всі знають, що я завжди був великим фанатом автомобільних перегонів і що мене завжди цікавили перегони на чотирьох колесах. Тепер, коли моя кар’єра MotoGP підійшла до кінця, я повністю готовий присвятити себе програмі автоперегонів на високому рівні та з правильним професійним підходом. Команда WRT ідеально відповідає тому, що я шукав, і я хочу разом з ними почати цю нову пригоду».

Болід для перегонів – це трек-кар Audi R8 LM3 GT3 Evo II, представлений у серпні минулого року для сезону 2022 року. Потужність надходить від 5,2-літрового атмосферного V10 потужністю 577 к.с., що розташовується посередині. Цей двигун з’єднаний з секвентальною шестиступінчастою коробкою передач, що обертає задні колеса за допомогою потрійного дискового гоночного зчеплення. Цікаво, що відомий гонщик та шоумен Кен Блок також проміняв свої спорткари Ford на бойовий електрокар Audi S1 e-tron, названий Hoonitron.

Цьогорічний сезон GT World Challenge розпочнеться 8 березня на трасі Paul Ricard з передсезонних тестів, а перегони стартують в Імолі 1 квітня.

Фото: Валентіно Россі проміняв мотоцикли на боліді Audi / Carscoops