Це Audi S1 e-tron, названий Hoonitron. Він збудований для джимхани, а отже може протистояти спорткарам з різних дисциплін.

Більше, за потенційні можливості Hoonitron вражає той факт, що інженери Audi збудували цього електричного монстра лише за чотири тижні.

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Як ми знаємо, відомий дріфтер та раліст Кен Блок перейшов на інший бік у всіх розуміннях – став партнером європейського бренду, замість американського, промінявши Ford на Audi, а замість високопродуктивних ДВЗ у його машині тепер електромотори. У створеного з нуля спеціально для Блока прототипа Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron електричних моторів два, по одному на кожній осі. Їх потужність поки не розкривається, однак гонщик зазначив, що потужності та крутного моменту вистачає, щоб з місця відразу почати “крутити бублики” на 150 км/год. Також відомо, що взірцем для творців Hoonitron був Audi Quattro S1 Pikes Peak 1987 року, на якому Вальтер Рьорль виграв “Підйом у хмари”. Історичний спорткар мав 2135-кубовий мотор потужністю у 600 кінських сил та легенький кузов, тому буквально літав.

Фото: спортпрототип Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron / Audi

Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron створений для джимхани (gymkhana) – суміші дріфту, ралі та каскадерських трюків – яку відтепер називають не інакше, як Elektrikhana. Нове відео з Блоком за кермом Hoonitron вийде протягом кількох місяців.

Проєктування Hoonitron узяли на себе фахівці Audi Sport у Неккарзульмі, а дизайном завідувала студія Audi Design в Інгольштадті під керівництвом Марка Ліхте. У розробці також брав участь головний інженер Кенової команди Hoonigan.