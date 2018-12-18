П'ять потужних дріфт-карів, п'ять локацій, один шалений гонщик – десятий ювілейний випуск "Джимхани" це 20 хвилин насолоди для тих, у кого в жилах тече бензин.

Кен Блок та його хлопці з команди The Hoonigans показали на відео нову, десяту “Джимхану” – майстерне управління автомобілем.

Також цікаво: ЗАЗ-Porsche білоруського кастомайзера показали на відео

У 19-хвилинний ролик вмістили ефектні проїзди на Ford Hoonicorn Mustang, Focus RS RX для ралі-кросу, Fiesta WRC, гоночному Ford Escort RS, а також новому 927-сильному пікапі Hoonitruck. У зйомках відео, крім самого Кена Блока, приймали участь кілька його друзів: відомий мотофрістайлер Тревіс Пастрана, молодий гонщик Олівер Сольберг, а також колишній механік Gas Monkey Garage Аарон Кауфман.



На своїх дріфт-карах головний “Хуніган” Кен Блок покатався по замерзлій річці у Швеції, вулицями Детройта, Гуанахуато, Лос-Анджелеса і Шемрок у штаті Техас, розташованому на перетині легендарного шосе Route 66 та Route 83.

Також цікаво: Відео: що відбувається, коли тиснеш газ і гальма одночасно