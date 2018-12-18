Спойлер: деталі гальмівної системи стають дуже гарячими!

Ось відео для усіх любителів “палити гуму”, котре показує, що горіти при цьому можуть не лише шини.

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Бьорнаут – це “шліфування” шинами асфальту. Для його виконання потрібен (бажано) задньопривідний автомобіль, на якому водій одночасно тисне педаль газу й гальма. Рев двигуна, шалені оберти коліс і купа диму – виглядає ефектно, та ось чого це може коштувати.

Справедливості ради відзначимо, що у більшості випадків бьорнаут не триває так довго, як у цьому відео. близько трьох хвилин знадобилось на те, аби у такий спосіб спалити гальмівні колодки.

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