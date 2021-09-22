Професійний ралі-пілот, співзасновник компанії DC Shoes та співвласник Hoonigan Industries, Кен Блок тепер співпрацює з Audi, замість Ford.

Концерн Volkswagen та усі підконтрольні йому бренди наполягають, що за електромобілями майбутнє і докладають усіх зусиль, аби це довести. З 2026 року Volkswagen припинить розробку двигунів внутрішнього згорання, а машини з ДВЗ від Audi зникнуть з ринку, після 2030 року. Для популяризації електричної мобільності, Audi залучила до своєї команди знакову особистість – Кена Блока.

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Кен Блок розпродав свій гараж бойових “Фордів”, після чого почав підбирати собі нового постачальника машин і спонсора. На диво, свій погляд він звернув на Європу і навіть випробував ралійну Skoda Fabia R5+, на якій збирається виступати на ралі 100 Acre Wood Rally. А далі перейшов до старшого брата “Шкоди” з концерну Volkswagen, але не Porsche – він обрав бренд Audi. Чи Audi обрав Кена Блока.

Фото: Кен Блок тепер кататиме на Audi / Audi

“За електрифікацією майбутнє”, – каже Блок. І додає: “Якщо я можу їздити швидко й отримувати від цього задоволення – мене це влаштовує”. 54-річний спортсмен розпочав свою кар’єру в ралі у 2005 році та брав участь у багатьох інших спортивних подіях, зокрема з мотокросу та сноубордингу. Хоча найбільшу славу спортсмену принесли його витівки з Subaru та Ford – дріфт та джимхана. Сьогодні він – легендарна особистість серед любителів автоспорту.

RS e-tron GT – це найпопулярніший електромобіль Audi на цей час. Двомоторний седан, що ділить платформу з Porsche Taycan, здатний подолати чверть милі (402 метри) всього за 11 секунд, що робить його кращим за бензиновий суперкар Audi R8.

До речі, у відео можна побачити електричний болід для ралі “Дакар” Audi RSQ E-Tron.