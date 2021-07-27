Ралійний болід відправлять на Dakar 2022.

Повнопривідний ралійний автомобіль Audi Quattro у 1980-х роках здійснив справжню революцію у свтовому чемпіонаті WRC. Зовсім недавно гібридний болід Audi зробив те ж саме на “24 годинах Ле-Мана”. Наступною сторінкою цієї історії повинен стати гібридний багі RSQ E-Tron для найекстремальніших перегонів у світі – ралі “Дакар”.

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Гібридна силова установка Audi RSQ E-Tron складається з 2-літрового рядного чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом, акумулятора потужністю 50 кВт-год та пари електродвигунів, по одному на кожній осі. Він використовує той самий бензиновий двигун, що є в Audi RS5 Turbo DTM, а електродвигуни запозичує у Audi E-Tron FE07 Formula E, розробленого Audi для сезону 2021 року.

Двигун діє як генератор, заряджаючи акумулятор під час руху, обертаючи третій електродвигун, і досягає найвищої ефективності від 4500 до 6000 об/хв. Цей самий третій електричний двигун діє як генератор, під час гальмування, допомагаючи RSQ E-Tron повертати частину енергії в акумулятор. Потужність силової установки становить 671 кінську силу, однак продуктивність може змінюватись, відповідно до правил ралі “Дакар”.

Фото: Audi RSQ E-Tron для ралі “Дакар” 2022 / Audi

Однією з переваг електроприводу є те, що він дозволяє водієві точно керувати кожним електродвигуном, забезпечуючи надійну керованість. RSQ E-Tron має одношвидкісну трансмісію з прямим приводом на кожну вісь. При цьому передня та задня осі механічно між собою не з'єднані. Натомість програмне забезпечення, розроблене компанією Audi, визначає розподіл крутного моменту між осями, створюючи вільно налаштований віртуальний диференціал. Це допомагає заощадити вагу та простір.

Надійність є ключовою характеристикою для участі в ралі “Дакар”. Учасникам змагань потрібно буде подолати близько 800 кілометрів складними пустельними ландшафтами за високих температур. Машини працюватимуть на знос протягом двох тижнів. Конструктори та інженери Audi вбачають у цьому найбільший виклик. Зате досвід, отриманий на “Дакарі”, згодом буде використаний для створення цивільних серійних автомобілів Audi.