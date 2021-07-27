Раллийный болид отправят на Dakar 2022.

Полноприводный раллийный автомобиль Audi Quattro в 1980-х годах совершил настоящую революцию в мировом чемпионате WRC. Совсем недавно гибридный болид Audi сделал то же самое на "24 часах Ле-Мана". Следующей страницей этой истории должен стать гибридный багги RSQ E-Tron для самых экстремальных гонок в мире – ралли "Дакар".

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Гибридная силовая установка Audi RSQ E-Tron состоит из 2-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, аккумулятора мощностью 50 кВт-ч и пары электродвигателей, по одному на каждой оси. Он использует тот же бензиновый двигатель, что есть в Audi RS5 Turbo DTM, а электродвигатели заимствует у Audi E-Tron FE07 Formula E, разработанного Audi для сезона 2021 года.

Двигатель действует как генератор, заряжая аккумулятор во время движения, вращая третий электродвигатель, и достигает наивысшей эффективности от 4500 до 6000 об/мин. Этот самый третий электрический двигатель действует как генератор при торможении, помогая RSQ E-Tron возвращать часть энергии в аккумулятор. Мощность силовой установки составляет 671 лошадиную силу, однако производительность может варьироваться в соответствии с правилами ралли "Дакар".

Фото: Audi RSQ E-Tron для ралли “Дакар” 2022 / Audi

Одним из преимуществ электропривода является то, что он позволяет водителю точно управлять каждым электродвигателем, обеспечивая надежную управляемость. RSQ E-Tron имеет односкоростную трансмиссию с прямым приводом на каждую ось. При этом передняя и задняя оси механически между собой не соединены. Зато программное обеспечение, разработанное компанией Audi, определяет распределение крутящего момента между осями, создавая свободно настроенный виртуальный дифференциал. Это помогает сэкономить вес и пространство.

Надежность является ключевой характеристикой для участия в ралли "Дакар". Участникам соревнований предстоит преодолеть около 800 километров сложными пустынными ландшафтами при высоких температурах. Машины будут работать на износ в течение двух недель. Конструкторы и инженеры Audi видят в этом самый большой вызов. Зато опыт, полученный на "Дакаре", впоследствии будет использован для создания гражданских серийных автомобилей Audi.