Профессиональный ралли-пилот, соучредитель компании DC Shoes и совладелец Hoonigan Industries, Кен Блок теперь сотрудничает с Audi, вместо Ford.

Концерн Volkswagen и все подконтрольные ему бренды настаивают, что за электромобилями будущее и прилагают все усилия, чтобы это доказать. С 2026 года Volkswagen прекратит разработку двигателей внутреннего сгорания, а машины с ДВС от Audi исчезнут с рынка, после 2030 года. Для популяризации электрической мобильности, Audi привлекла в свою команду знаковую личность – Кена Блока.

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Кен Блок распродал свой гараж боевых “Фордов”, после чего начал подбирать себе нового поставщика машин и спонсора. На удивление, свой взгляд он обратил на Европу и даже испытал раллийную Skoda Fabia R5+, на которой собирается выступать на ралли 100 Acre Wood Rally. А дальше перешел к старшему брату “Шкоды” из концерна Volkswagen, но не Porsche – он выбрал бренд Audi. Или Audi выбрал Кена Блока.

Фото: Кен Блок теперь будет катать на Audi / Audi

“За электрификацией будущее”, – говорит Блок. И добавляет: “Если я могу ездить быстро и получать от этого удовольствие – меня это устраивает”. 54-летний спортсмен начал свою карьеру в ралли в 2005 году и принимал участие во многих других спортивных событиях, в частности по мотокроссу и сноубордингу. Хотя наибольшую славу спортсмену принесли его выходки с Subaru и Ford – дрифт и джимхана. Сегодня он – легендарная личность среди любителей автоспорта.

RS e-tron GT – это самый популярный электромобиль Audi на это время. Двухмоторный седан, что делит платформу с Porsche Taycan, способен преодолеть четверть мили (402 метра) всего за 11 секунд, что делает его лучше бензинового суперкара Audi R8.

Кстати, в видео можно увидеть электрический болид для ралли "Дакар" Audi RSQ E-Tron.