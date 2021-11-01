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Audi A8 L Horch поки що доступний лише у Китаї, але з часом новинка повинна з’явитись і в інших країнах.

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Назва Horch походить від людини, яка заснувала бренди Horch, Audi та Auto Union. Пізніше всі ці компанії об’єдналися в Audi AG, яку ми сьогодні називаємо Audi. Настав час, коли німецька марка вшанує спадщину та повертає історичну назву для спеціального видання флагманського седана A8.

Седани з довгою колісною базою особливо популярні в Китаї, тому A8 L, який на 130 міліметрів довший за A8, є найкращою основою для розкішного седана. Audi A8 L 2021 модельного року має довжину 5,45 метра, причому усі додаткові сантиметри використані для збільшення простору на задніх сидіннях.

Оскільки в Китаї діють значні податки на двигуни об’ємом понад 3 літри, Audi вирішила запропонувати A8 L Horch 2021 із 340-сильним агрегатом з 48-вольтовою м’якою гібридною системою.

Турбомотор V6 забезпечує 500 Нм крутного моменту, який надходить на всі чотири колеса через систему повного приводу quattro з 8-швидкісною автоматичною коробкою передач ZF.

Audi A8 L Horch можна впізнати за певними особливостями зовнішності, серед яких комплект 20-дюймових дисків з полірованою обробкою, модифікована передня решітка радіатора, світлодіодні фари Matrix спереду та OLED-ліхтарі ззаду, а також шильдики. Крім того, для A8 L Horch був створений особливий відтінок фарби кузову, а всі зовнішні прикраси (включаючи кришки бічних дзеркал) оброблені полірованим сріблом.

Інтер’єр A8 L Horch має найліпше оздоблення компанії зі шкіри, дерева та алюмінію, а також ромбоподібну прострочку на частині сидінь і дверних карт.

Оснащення Audi A8 L Horch включає стереосистему об’ємного звучання від Bang & Olufsen, передні сидіння з 8 режимами масажу, як, звісно, і “капітанські” задні крісла.

Публічна прем’єра Audi A8 L Horch 2021 року має відбутися на автосалоні в Гуанчжоу 19 листопада. Очікується, що за межами Китаю новинку запропонують з потужним W12 під капотом.

Фото: Audi A8 L Horch 2021 модельного року для Китаю / Audi