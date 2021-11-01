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Audi A8 L Horch пока доступен только в Китае, но со временем новинка должна появиться и в других странах.

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Название Horch происходит от человека, основавшего бренды Horch, Audi и Auto Union. Позже все эти компании объединились в Audi AG, которую мы сегодня называем Audi. Настало время, когда немецкая марка почтит наследие и возвращает историческое название специального издания флагманского седана A8.

Седаны с длинной колесной базой особенно популярны в Китае, поэтому A8 L, который на 130 миллиметров длиннее A8, является лучшей основой для роскошного седана. Audi A8 L 2021 модельного года длиной 5,45 метра, причем все дополнительные сантиметры использованы для увеличения пространства на задних сиденьях.

Поскольку в Китае действуют значительные налоги на двигатели объемом более 3 литров, Audi решила предложить A8 L Horch 2021 с 340-сильным агрегатом с 48-вольтовой мягкой гибридной системой.

Турбомотор V6 обеспечивает 500 Нм крутящего момента, поступающего на все четыре колеса через систему полного привода quattro с 8-скоростной автоматической коробкой передач ZF.

Audi A8 L Horch можно узнать по определенным особенностям внешности, среди которых комплект 20-дюймовых дисков с полированной отделкой, модифицированная передняя радиаторная решетка, светодиодные фары Matrix спереди и OLED-фонари сзади, а также шильдики. Кроме того, для A8 L Horch был создан особый оттенок краски кузова, а все наружные украшения (включая крышки боковых зеркал) отделаны полированным серебром.

Интерьер A8 L Horch имеет наилучшую отделку компании из кожи, дерева и алюминия, а также ромбовидную просрочку на части сидений и дверных карт.

Оснащение Audi A8 L Horch включает в себя стереосистему объемного звучания от Bang & Olufsen, передние сиденья с 8 режимами массажа, как, конечно, и "капитанские" задние кресла.

Публичная премьера Audi A8 L Horch 2021 должна состояться на автосалоне в Гуанчжоу 19 ноября. Ожидается, что вне Китая новинку предложат с мощным W12 под капотом.

Фото: Audi A8 L Horch 2021 модельного года для Китая / Audi