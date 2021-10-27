Динамика уровня суперкара в среднеразмерном седане. Такое же время разгона имеет, например, Ferrari Enzo с могучим V12.

В Ингольштадте уже полным ходом идет электрификация и расширение линейки e-tron, но в Audi все еще знают рецепт создания высокопроизводительного автомобиля с ДВС. И речь не о могучем суперкаре R8 с его атмосферным V10, а о значительно более скромном седане RS3, который разгоняется примерно так же быстро, как и флагманский автомобиль Audi Sport.

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По подсчетам немецкого автопроизводителя, новый Audi RS3 могут себе позволить люди с годовым доходом в 200 тысяч долларов. Всю эту годовую прибыль можно отдать за Audi R8, или же выбрать значительно более скромный седан RS3. Компактная модель с вполовину меньшим количеством цилиндров в динамике может почти сравняться с полноценным среднемоторным суперкаром.

Фото: седан Audi RS3 / Auditography

Канал Auditography предлагает посмотреть на ускорение RS3 2021 года с 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором в условиях обычных общественных дорог. Агрегат генерирует мощность в 400 лошадиных сил и крутящий момент в 500 Нм, которые транслируются на обе оси через фирменную систему Quattro. Интересно, что на живописных греческих дорогах спортивный седан показал даже лучшую динамику, чем заявленная в характеристиках: 3,1 секунды до сотни, вместо паспортных 3,8.

Кстати, RS3 уже прописался на трассе Нюрбургринг, как самый быстрый серийный автомобиль компактного класса.