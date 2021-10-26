Высокоскоростная камера и прозрачный блок цилиндра показывают, что происходит внутри двигателя.

Четырехтактный двигатель – отличная вещь. Сложная машина, способная превращать горючую смесь в полезное действие. Около века транспортные средства используют ДВС и теперь, благодаря YouTube-каналу TROdesigns, можно увидеть, что происходит внутри двигателя во время его работы.

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Двигатель, о котором идет речь – одноцилиндровый агрегат от мотоцикла Honda XR75 1977 года выпуска. Автор видео заменил оригинальный блок цилиндра на прозрачную акриловую версию, позволяющую наблюдать за процессом сгорания.

Сам поршень является оригинальной частью, но он был очищен и отполирован, чтобы минимизировать потертости пластиковых стенок цилиндра. Коэффициент сжатия был снижен с 9,5:1 до 8,7:1 благодаря удлинению цилиндра из запаса, чтобы помочь максимизировать время работы двигателя. Поршневые кольца были специально изготовлены из тефлона, чтобы уменьшить трение.

Видео, снятое в разрешении 4K, дает очень подробный взгляд на процесс сгорания внутри двигателя. Такты впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска хорошо видно. При этом клапанный механизм и поршень движутся вместе по очереди. Внутри цилиндра можно увидеть усики пламени, а также выхлопные газы на последнем такте цикла. Там даже можно увидеть капли смеси топлива и воздуха, момент искры и поршневые кольца, которые пытаются прижать к стенкам цилиндра.