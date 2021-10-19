Подавляющее большинство современных автомобилей оборудованы электрическим стояночным тормозом. Как работает такая система и какие имеет преимущества рассказали специалисты компании ZF.

Основой механизма электрического стояночного тормоза являются электродвигатели, установленные на тормозных механизмах задних колес. Через ременной привод и планетарный редуктор происходит нажатие на шпиндель, который двигает поршень тормозного суппорта и прижимает колодки к диску.

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Отказ от традиционного тросового привода стояночного тормоза в пользу электрического дает следующие преимущества:

Возможность избавиться от массивного рычага в салоне, заменив его кнопкой.

Возможность программно активировать стояночный тормоз при определенных условиях (например, после остановки двигателя).

Электронный стояночный тормоз программно задействован в системах помогающих двинуться вверх, а также спускаться с горы со заданной скоростью.

Возможность "дотянуть" стояночный тормоз, когда тормозной диск остыл и уменьшился в размерах.

Возможность следить за износом тормозных колодок

Впрочем, у автомобилей с электрическим стояночным тормозом есть и недостатки. Например, когда возникает необходимость буксировки поломанного автомобиля, в котором нет питания бортовой электросети, придется лезть под автомобиль, снимать электродвигатели стояночного тормоза и вручную разблокировать суппорт с помощью специального инструмента.