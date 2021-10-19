Переважна більшість сучасних автомобілів обладнано електричним стоянковим гальмом. Як працю така система та які має переваги розповіли спеціалісти компанії ZF.

Основою механізму електричного стоянкового гальма є електродвигуни, які встановлені на гальмівних механізмах задніх коліс. Через ремінний привод та планетарний редуктор відбувається натискання на шпиндель, який рухає поршень гальмівного супорта та притискає колодки до диска.

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Відмова від традиційного тросового приводу стоянкового гальма на користь електричного дає наступні переваги:

Можливість позбавитись від масивного важеля у салоні, замінивши його на кнопку.

Можливість програмно активувати стоянкове гальмо при певних умовах (наприклад, після зупинки двигуна).

Електронне стоянкове гальмо програмно задіяно у системах що допомагають рушити угору а також спускатись з гори зі заданою швидкістю.

Можливість “дотягнути” стоянкове гальмо коли гальмівний диск охолов та зменшився у розмірі.

Можливість слідкувати за зносом гальмівних колодок



Втім, в автомобілів з електричним стоянковим гальмом є і недоліки. Наприклад, коли виникає необхідність буксирування зламного авто, у якому немає живлення бортової електромережі, доведеться лізти під автомобіль, знімати електродвигуни стоянкового гальма та вручну розблокувати супорт за допомогою спеціального інструменту.