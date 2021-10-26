Високошвидкісна камера і прозорий блок циліндра показують, що відбувається всередині двигуна.

Чотиритактний двигун – це чудова річ. Складна машина, здатна перетворювати горючу суміш на корисну дію. Близько століття транспортні засоби використовують ДВЗ і тепер, завдяки YouTube-каналу TROdesigns, можна побачити, що відбувається всередині двигуна під час його роботи.

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Двигун, про який йде мова – одноциліндровий агрегат від мотоцикла Honda XR75 1977 року випуску. Автор відео замінив оригінальний блок циліндра на прозору акрилову версію, що дозволяє спостерігати за процесом згоряння.

Сам поршень є оригінальною частиною, але він був очищений та відполірований, щоб мінімізувати потертості пластикових стінок циліндра. Коефіцієнт стиснення було знижено з 9,5:1 до 8,7:1 завдяки подовженню циліндра з запасу, щоб допомогти максимізувати час роботи двигуна. Поршневі кільця були спеціально виготовлені з тефлону, щоб зменшити тертя.

Відео, зняте в роздільній здатності 4K, надає дуже детальний погляд на процес згоряння всередині двигуна. Такти впуску, стиснення, робочого ходу та випуску добре видно. При цьому клапанний механізм і поршень рухаються разом по черзі. Усередині циліндра можна побачити вусики полум’я, а також вихлопні гази на останньому такті циклу. Там навіть можна побачити краплі суміші пального і повітря, момент іскри та поршневі кільця, які намагаються притиснути до стінок циліндра.