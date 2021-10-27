Динаміка рівня суперкара у середньорозмірному седані. Такий же час розгону має, наприклад, Ferrari Enzo з могутнім V12.

В Інгольштадті вже повним ходом іде електрифікація та розширення лінійки e-tron, але в Audi все ще знають рецепт створення високопродуктивного автомобіля з ДВЗ. І мова не про могутній суперкар R8 з його атмосферним V10, а про значно скромніший седан RS3, який розганяється приблизно так само швидко, як і флагманський автомобіль Audi Sport.

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За підрахунками німецького автовиробника, новий Audi RS3 можуть собі дозволити люди з річним доходом у 200 тисяч доларів. Увесь цей річний прибуток можна віддати за Audi R8, або ж обрати значно скромніший седан RS3. Компактна модель із вполовину меншою кількістю циліндрів в динаміці може майже зрівнятися з повноцінним середньомоторним суперкаром.

Фото: седан Audi RS3 / Auditography

Канал Auditography пропонує подивитись на прискорення RS3 2021 року з 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором в умовах звичайних громадських доріг. Агрегат генерує потужність у 400 кінських сил та крутний момент у 500 Нм, які транслюються на обидві осі через фірмову систему Quattro. Цікаво, що на мальовничих грецьких дорогах спортивний седан показав навіть кращу динаміку, ніж заявлена у характеристиках: 3,1 секунди до сотні, замість паспортних 3,8.

До речі, RS3 вже прописався на трасі Нюрбургринг, як найшвидший серійний автомобіль компактного класу.