Статистика та аналіз даних "портрету покупця" допомагає автовиробникам краще розуміти потреби своїх клієнтів, аби створювати те, що їм потрібно. Це також допомагає формувати ціни, максимально привабливі для покупців та максимально вигідні для виробника.

По суті, Audi A3 – це просто трохи приємніший Volkswagen Golf, який вважається народним автомобілем народної марки. Тобто, теоретично, не потрібно бути дуже багатим, щоб дозволити собі седан чи хетчбек від Audi. Втім, в Audi вважають інакше.

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У США та Канаді стартують продажі нових Audi A3, S3 та RS3 2021 модельного року і представництво компанії оприлюднило портрети покупців для трьох версій свого компактного автомобіля. Профілі включали стать, вік та сімейний стан, а також середній дохід домогосподарства (HHI) для кожного транспортного засобу.

За інформацією Audi, клієнти, які купуватимуть звичайний A3, мають HHI у розмірі 120 000 доларів. Щоб купити спортивний S3, потрібно заробляти 145 000 доларів на рік. А радикальний спорткар RS3 можуть мати ті, хто заробляє по 200 тисяч доларів на рік.

Для прикладу, середній показник HHI у США у 2020 році становив 67 521 долар. Це означає, що рівень доходу покупця найдоступнішого Audi A3 повинен бути приблизно вдвічі вищим за середній, не кажучи вже про RS3.

Новий Audi A3 у США коштує від 33 900 доларів за модель з переднім приводом і від 43 200 доларів за повнопривідну версію Quattro.

Фото: Audi A3 2021 року та портрети покупців / Audi