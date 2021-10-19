З другого кварталу 2021 року його буде розвивати українське представництво Stellantis.

Про це керівництво компанії заявила на прес-конференції у Києві 19 жовтня. Адже бренд Jeep ввійшов до концерну Stellantis на початку цього року після об’єднання французького концерну PSA та американського FCA.

Більше подробиць буде відомо на початку 2022 року, однак вже зараз відомо, що в планах представництва – суттєво збільшити продажі та частку ринку Jeep.

До речі які новинки представить концерн Stellantis в Україні

Зокрема, в модельному ряду буде як мінімум 4 авто, серед яких Wrangler та Grand Cherokee. Ще дві будуть новими для українського ринку. Також збільшиться мережа дилерських центрів – принаймні до десяти. Вже найближчим часом представництво Stellantis в Україні оголосить тендери на відкриття нових дилерів. Нова маркетингова стратегія спочатку буде побудована навколо ком'юніті однодумців, а надалі – й для нових споживачів. Раніше американський бренд Jeep був представлений в Україні корпорацією “УкрАвто”.