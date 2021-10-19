Со второго квартала 2021 года он будет развивать украинское представительство Stellantis.

Об этом руководство компании заявило на пресс-конференции в Киеве 19 октября. Ведь бренд Jeep вошел в концерн Stellantis в начале этого года после объединения французского концерна PSA и американского FCA.

Больше подробностей станет известно в начале 2022 года, однако уже сейчас известно, что в планах представительства – существенно увеличить продажи и долю рынка Jeep.

Кстати какие новинки представит концерн Stellantis в Украине

В частности, в модельном ряду будет как минимум 4 авто, среди которых Wrangler и Grand Cherokee. Еще два будут новыми для украинского рынка. Также увеличится сеть дилерских центров – по крайней мере до десяти. Уже в ближайшее время представительство Stellantis в Украине объявит тендеры на открытие новых дилеров. Новая маркетинговая стратегия сначала будет построена вокруг комьюнити единомышленников, а в дальнейшем – и для новых потребителей. Ранее американский бренд Jeep был представлен в Украине корпорацией "УкрАвто".