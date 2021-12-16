Это Audi S1 EV Concept, названный Hoonitron. Он построен для джимханы, а следовательно может противостоять спорткарам по различным дисциплинам.

Больше потенциальных возможностей Hoonitron поражает тот факт, что инженеры Audi построили этого электрического монстра всего за четыре недели.

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Как мы знаем, известный дрифтер и раллист Кен Блок перешел на другую сторону во всех смыслах – стал партнером европейского бренда, вместо американского, променяв Ford на Audi, а вместо высокопроизводительных ДВС в его машине теперь электромоторы. В созданном с нуля специально для Блока прототипе Audi S1 e-tron quattro Hoonitron электрических моторов два, по одному на каждой оси. Их мощность пока не раскрывается, однако гонщик отметил, что мощности и крутящего момента хватает, чтобы с места сразу начать “крутить бублики” на 150 км/час. Также известно, что образцом для создателей Hoonitron был Audi Quattro S1 Pikes Peak 1987 года, на котором Вальтер Рерль выиграл “Подъем в облака”. Исторический спорткар имел 2135-кубовый мотор мощностью в 600 лошадиных сил и легкий кузов, поэтому буквально летал.

Фото: спортпрототип Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron / Audi

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron создан для джимханы (gymkhana) – смеси дрифта, ралли и каскадерских трюков, которую теперь называют не иначе, как Elektrikhana. Новое видео с Блоком за рулем Hoonitron выйдет в течение нескольких месяцев.

Проектирование Hoonitron взяли на себя специалисты Audi Sport в Неккарзульме, а дизайном заведовала студия Audi Design в Ингольштадте под руководством Марка Лихте. В разработке также участвовал главный инженер команды Кена – Hoonigan.