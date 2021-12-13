Девушка удалась в отца – любит быстрые машины и знает, как с ними справиться. Причем покоряет различные дисциплины автоспорта.

На 1400-сильном спорткаре, известном как Ford Hoonicorn Mustang, Лия продолжает папино дело, после его разрыва с Ford и перехода под крыло Audi.

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Еще до того, как она пошла в детский сад, дочь Кена Блока Лия водила картинг. Владелец Hoonigan Racing Division и чемпион по ралли купил дочери редкий картинг Honda и позволил ей ездить на кольцевой развязке возле их дома в Калифорнии. В шесть лет Она впервые оказалась на картинг-треке, где легко обошла двух своих двоюродных братьев.

Фото: Лия Блок / Hoonigan

Быстро переходим к нашему времени и перед нами пятнадцатилетняя девушка, ладит с 1400-сильным полноприводным монстром, который работает на метаноле. Ford Hoonicorn Mustang был создан для джимханы, но его заезды против дрегстеров доказывают, что и на прямой он имеет грандиозные возможности.

В видео ниже можно увидеть заезд Hoonicorn с Лией за рулем и 4000-сильного дрегстера Pro Stock Corvette команды NHRA Top Fuel с Алексом Лафліном за рулем.

“Хуникорн – просто зверь”, – говорит Кен Блок. “Текшн-контроля нет. Он хочет все время крутить шины. Вы чувствуете запах и дышите метанолом, а машина хочет двигаться и освободиться от вас. Я имею в виду, я много раз говорил, что чувствую, что машина пытается меня убить”.

После таких слов многие родители могут подумать: “Нет, я не оставлю своего ребенка с этим монстром”. Но не Кен Блок. Правда, ребенок, о котором идет речь, имеет немало опыта и лучших учителей, таких как чемпион по дрифту Вон Гиттин-младший, профессиональный драг-рейсер Лия Прютт и чемпион Сейдж Donkmaster Томас. Отец Лии говорит, что он и его команда провели ей достаточно интенсивный курс обучения, чтобы убедиться, что она готова.

"Все мои дети говорят:" Папа, ты получил третье место. Почему ты просто не ехал быстрее?”. Тогда они пробуют и говорят: "О, это трудно. Теперь я понимаю”. Кен говорит, что он уверен, что его 15-летняя дочь была подготовлена должным образом, а ее зрелость и страсть к спорту заставляют ее быть добросовестным. Это не значит, что он не нервничает немного – все же не стальной.

“Я бы сказала (другим девушкам) попробовать, потому что это очень весело, и потому что я не видела хороших примеров, пока росла. Я лишь наблюдала за своим папой. У меня не было никаких примеров для подражания, женщин в автоспорте, на которых я могла бы равняться, и я хотела бы видеть больше женщин в автоспорте”, – говорит Лия.