Дівчина вдалась у татка – любить швидкі машини та знає, як з ними впоратись. Причому підкорює різні дисципліни автоспорту.

На 1400-сильному спорткарі, відомому як Ford Hoonicorn Mustang, Лія продовжує таткову справу, після його розриву з Ford та переходу під крило Audi.

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Ще до того, як вона пішла в дитячий садок, донька Кена Блока Лія водила картинг. Власник Hoonigan Racing Division і чемпіон з ралі купив доньці рідкісний картинг Honda і дозволив їй їздити на кільцевій розв’язці біля їхнього будинку в Каліфорнії. У шість років Лія вперше опинилась на картинг-треку, де легко обійшла двох своїх двоюрідних братів.

Фото: Лія Блок / Hoonigan

Швидко переходимо до нашого часу і перед нами п’ятнадцятирічна дівчина, що ладнає з 1400-сильним повнопривідним монстром, що працює на метанолі. Ford Hoonicorn Mustang був створений для джимхани, але його заїзди проти дрегстерів доводять, що й на прямій він має грандіозні можливості.

У відео нижче можна побачити заїзд Hoonicorn із Лією за кермом та 4000-сильного дрегстера Pro Stock Corvette команди NHRA Top Fuel з Алексом Лафліном за кермом.



“Хунікорн — просто звір”, — каже Кен Блок. “Текшн-контролю немає. Він хоче весь час крутити шини. Ви відчуваєте запах і дихаєте метанолом, а машина хоче рухатися і звільнитись від вас. Я маю на увазі, я багато разів казав, що відчуваю, що машина намагається мене вбити”.

Після таких слів багато батьків можуть подумати: “Ні, я не залишу свою дитину з цим монстром”. Але не Кен Блок. Щоправда, дитина, про яку йде мова, має чимало досвіду та кращих вчителів, як-от чемпіон з дріфту Вон Гіттін-молодший, професійний драг-рейсер Лія Прютт та чемпіон Сейдж Donkmaster Томас. Батько Лії каже, що він і його команда також провели їй досить інтенсивний курс навчання, щоб переконатися, що вона готова.

“Усі мої діти кажуть: “Тату, ти отримав третє місце. Чому ти просто не їхав швидше?”. Тоді вони пробують і кажуть: “О, це важко. Тепер я розумію”. Кен каже, що він впевнений, що його 15-річна дочка була підготовлена ​​належним чином, а її зрілість і пристрасть до спорту змушують її бути сумлінною. Це не означає, що він не нервує трохи – все ж не сталевий.

“Я б сказала [іншим дівчатам] спробувати, тому що це дуже весело, і тому що я не бачила гарних прикладів, поки зростала. Я лише спостерігала за своїм татом. У мене не було жодних прикладів для наслідування, жінок в автоспорті, на яких я могла б рівнятись, і я хотіла б бачити більше жінок в автоспорті”, – каже Лія.