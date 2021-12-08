Гері Томас, із Х'юстона у штаті Техас, заповнив цілий ангар автомобілями від двох улюблених брендів, багато з машин рідкісні та дорогоцінні.

Таку якісну експозицію гарних і рідкісних машин одного бренду (оскільки Shelby базується на Ford) не на кожній зустрічі фанатів можна побачити, а тут в руках одного шанувальника виявилась ціла колекція раритетів.

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Колекція Гері Томаса включає не лише Mustang та Cobra. Насправді у ній є автомобілі Ford, виготовлені від 1930 до 2020 року. У гаражі знаходяться Ford Thunderbird, Shelby Cobra, Model B 1930-х років і останній суперкар GT. Але за кількістю екземплярів домінують різні високопродуктивні версії Mustang, виготовлені з 1965 по 1970 рік.

Томас колекціонує “Форди” більш як 40 років, тому не дивно, що йому потрібне приміщення площею понад 1000 квадратних метрів, щоб зберігати усі автомобілі. І це ще не вся колекція, а лише дві сотні машин в ідеальному стані. Ще близько сотні машин знаходяться у Східному Техасі, в очікуванні своєї черги на реставрацію.

Колекція Гері Томаса / Petersen Automotive Museum

Тут мешкають десятки “Мустангів” першого покоління, у тому числі щонайменше 15 поні породи “Шелбі”. Серед них є виняткові й рідкісні екземпляри. GT350 і GT500 зразка 1966–1970 років, включаючи купе та кабріолет, а також моделі KR. Також на реставрації знаходиться пара версій GT350 Hertz.

Крім Shelby, він також володіє великою кількістю Mustang 1969 та 1970 років у версіях Cobra Jet, Mach 1 та Boss. Майже кожен Mustang, який Ford представив після того, як Керролл Шелбі припинив випуск GT.