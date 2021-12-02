Зазвичай подібні скупчення покинутих автомобілів включають машини різних марок та класів – від спорткарів до фургонів. Але десь у Британії просто неба гуртом іржавіють щонайменше 20 позашляховиків G-Class.

Більшість позашляховиків на цьому “кладовищі” все ще мають непоганий зовнішній вигляд, хоча ближчий огляд показує, що їм бракує деталей, особливо всередині. Пару з них розібрали, але деякі позашляховики виглядають так, ніби вони на ходу. На жаль, немає можливості зазирнути під капот, а власник території не дуже хоче ділитися інформацією.

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Серед позашляховиків на звалищі є як досить нові, так і старіші, рідкісніші, моделі 1980-х років з епохи W460. Також є кілька примірників з тридверним кузовом і короткою колісною базою, найцікавішим з яких є червоний кабріолет. Випуск такого типу кузову німецький виробник припинив у середині 2010-х років.

Серед позашляховиків знайшлось місце і для кількох старих седанів, також Mercedes-Benz. Найбільш примітним з них є W114. Він має дуже занедбаний стан, але все ще є перлиною у цьому морі позашляховиків.