Обычно подобные скопления брошенных автомобилей включают машины разных марок и классов – от спорткаров до фургонов. Но где-то в Британии в одном месте под открытым небом разом ржавеют по меньшей мере 20 внедорожников G-Class.

Большинство внедорожников на этом "кладбище" все еще имеют неплохой внешний вид, хотя более близкий обзор показывает, что им не хватает деталей, особенно внутри. Пару из них разобрали, но некоторые внедорожники выглядят так, будто они на ходу. К сожалению, нет возможности заглянуть под капот, а владелец территории не очень хочет делиться информацией.

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Среди внедорожников на свалке есть как новые, так и старые, более редкие, модели 1980-х годов с эпохи W460. Также есть несколько экземпляров с трехдверным кузовом и короткой колесной базой, самым интересным из которых является красный кабриолет. Выпуск такого типа кузова немецкий производитель прекратил в середине 2010-х годов.

Среди внедорожников нашлось место и для нескольких старых седанов, также Mercedes-Benz. Наиболее примечательным из них является W114. Он имеет очень запущенное состояние, но все еще является жемчужиной в этом море внедорожников.