В коллекции даже есть субмарина из кинокартины "Только для ваших глаз" 1981 года. С нее, собственно, и началась коллекция.

Американец Даг Редениус в 1992 году приобрел на аукционе подводную лодку Neptune из одного из фильмов бондианы. Он отдал за нее лишь 3000 долларов, разделив расходы с парой друзей. Чуть позже он так увлекся этой темой, что основал Фонд имени Иэна Флеминга – писателя, создавшего Джеймса Бонда.

Также интересно: Aston Martin выпустил детский автомобиль с пулеметами стоимостью 3,2 миллиона гривен

В течение последующих лет Редениус скупал весь транспорт из фильмов, что мог достать. Сейчас в его собрании более четырех десятков разнообразных транспортных средств. Недавно владелец передал всю коллекцию для временной экспозиции автомобильному музею Петерсена в Лос-Анджелесе.

Собрание включает такие интересные экспонаты, как Lotus Esprit S1 из фильма “Шпион, который любил меня” – его Редениус нашел на свалке на Багамах. Также есть пожарная машина из “Вида на убийство”, экскаватор с “007: Координаты “Скайфолл” – на его создание Caterpillar потратила 750 тысяч долларов, но отдала Редениусу безвозмездно. Есть, конечно, и несколько автомобилей самого тайного суперагента, включая Aston Marin DBS 2006 года из “Казино Рояль”.

В ближайшее время коллекционер надеется выкупить одну из машин, на которых выполнялись трюки в последнем фильме бондианы “Не время умирать”.

Фото: коллекция Дага Редениуса / The Drive