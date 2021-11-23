У зібранні навіть є субмарина з кінокартини "Тільки для ваших очей" 1981 року. З неї, власне, і почалась колекція.

Американець Даг Реденіус у 1992 році придбав на аукціоні підводний човен Neptune із одного з фільмів бондіани. Він віддав за нього лише 3000 доларів, розділивши витрати з парою друзів. Трохи пізніше він так захопився цією темою, що заснував Фундацію імені Ієна Флемінга – письменника, який створив Джеймса Бонда.

Також цікаво: Aston Martin випустив дитячий автомобіль з кулеметами вартістю 3,2 мільйона гривень

Протягом наступних років Реденіус скуповував увесь транспорт із фільмів, що міг дістати. Зараз у його зібранні більш як чотири десятки різноманітних транспортних засобів. Нещодавно власник передав усю колекцію для тимчасової експозиції Автомобільному музею Петерсена в Лос-Анджелесі.

Зібрання включає такі цікаві експонати, як Lotus Esprit S1 з фільму “Шпигун, який любив мене” – його Реденіус знайшов на звалищі на Багамах. Також є пожежна машина з “Виду на вбивство”, екскаватор з “007: Координати “Скайфолл” – на його створення Caterpillar витратила 750 тисяч доларів, але віддала Реденіусу безоплатно. Є, звісно, і кілька автомобілів самого таємного суперагента, включаючи Aston Marin DBS 2006 року із “Казино Рояль”.

Найближчим часом колекціонер сподівається викупити одну з машин, на яких виконувались трюки в останньому фільмі бондіани “Не час помирати”.

Фото: колекція Дага Реденіуса / The Drive