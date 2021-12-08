Гэри Томас, из Хьюстона в штате Техас, заполнил целый ангар автомобилями от двух любимых брендов, многие из машин редкие и драгоценные.

Такую качественную экспозицию красивых и редких машин одного бренда (поскольку Shelby базируется на Ford) не на каждой встрече фанатов можно увидеть, а тут в руках одного поклонника оказалась целая коллекция раритетов.

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Коллекция Гэри Томаса включает не только Mustang и Cobra. На самом деле в ней есть автомобили Ford, изготовленные от 1930 до 2020 года. В гараже находятся Ford Thunderbird, Shelby Cobra, Model B 1930-х годов и последний суперкар GT. Но по количеству экземпляров доминируют различные высокопроизводительные версии Mustang, изготовленные с 1965 по 1970 год.

Томас коллекционирует “Форды” более 40 лет, поэтому неудивительно, что ему нужно помещение площадью более 1000 квадратных метров, чтобы хранить все автомобили. И это еще не вся коллекция, а всего две сотни машин в идеальном состоянии. Еще около сотни машин находятся в Восточном Техасе, в ожидании своей очереди на реставрацию.

Коллекция Гэри Томаса / Petersen Automotive Museum

Здесь обитают десятки "Мустангов" первого поколения, в том числе по меньшей мере 15 пони породы “Шелби”. Среди них есть исключительные и редкие экземпляры. GT350 и GT500 образца 1966 – 1970 годов, включая купе и кабриолет, а также модели KR. Также на реставрации находится пара версий GT350 Hertz.

Кроме Shelby, он также владеет большим количеством Mustang 1969 и 1970 годов в версиях Cobra Jet Mach 1 и Boss. Почти каждый Mustang, который Ford представил после того как Кэрролл Шелби прекратил выпуск GT.