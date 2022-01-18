Валентино Росси, прозванный The Doctor, является одним из лучших мотогонщиков всех времен, настоящей легендой MotoGP и мотоспорта. Теперь он готовится одержать победу уже на четырехколесном транспортном средстве. Возможно, не таком быстром, как его Honda и Yamaha, зато значительно более безопасном.

Знаменитый номер “46” будет украшать болид Audi R8 LMS GT3 Evo II в гонках GT World Challenge Series. Когда итальянский гранд в прошлом году объявил о завершении карьеры MotoGP, многие предполагали, что он перейдет с двух на четыре колеса. Именно это он и сделал, объявив, что будет участвовать в гонке за бельгийскую команду W Racing Team, которая четыре раза выигрывала GT World Challenge за последние восемь лет.

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“Я рад присоединиться к команде WRT для полноценного соревнования Fanatec GT World Challenge Europe на базе программы AWS”, – сказал Росси в заявлении. “Все знают, что я всегда был большим фанатом автомобильных гонок и что меня всегда интересовали гонки на четырех колесах. Теперь, когда моя карьера MotoGP подошла к концу, я полностью готов посвятить себя программе автогонок на высоком уровне и с правильным профессиональным подходом. Команда WRT идеально соответствует тому, что я искал, и я хочу вместе с ними начать это новое приключение”.

Болид для гонок – это трек-кар Audi R8 LM3 GT3 Evo II, представленный в августе прошлого года для сезона 2022 года. Мощность поступает от 5,2-литрового атмосферного V10 мощностью 577 л.с., располагающегося посередине. Этот двигатель соединен с секвентальной шестиступенчатой коробкой передач, вращающей задние колеса с помощью тройного дискового гоночного сцепления. Интересно, что известный гонщик и шоумен Кен Блок также променял свои спорткары Ford на боевой электрокар Audi S1 e-tron, названный Hoonitron.

Нынешний сезон GT World Challenge начнется 8 марта на трассе Paul Ricard с предсезонных тестов, а гонки стартуют в Имоле 1 апреля.

Фото: Валентино Росси променял мотоциклы на болид Audi / Carscoops