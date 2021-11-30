Уникальный шедевр гаражной инженерии создатель назвал Bistella 500.

Марек Фолтис из Чехии построил мотоцикл, о котором давно мечтал – такой, чтобы был действительно уникальным и совершенным с технической точки зрения.

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Bistella 500 – это монументальный проект, и даже сам его создатель не знал, удастся ли ему воплотить задуманное в жизнь. “Честно говоря, я не знаю, какой дьявол овладел мной. Но я возился с мотоциклами в течение 15 лет, и мне было интересно проверить пределы своих возможностей”, – рассказал Марек изданию Autoblog.

Установив планку выше, чем набор навыков, которые он имел, Фолтис знал, что будет иметь немало преград на своем пути. Но был готов к ним. “С неудачей приходит опыт, а с опытом ваши способности растут. Поэтому я знал, что испытаю много неудач. Я знал это еще до того, как начал. Поэтому я не удивился, когда это произошло... всякий раз, когда я терпел неудачу, я знал, что мне нужно получить немного дополнительного опыта. Потому это не стоило мне эмоционального истощения, и не уменьшило мою настойчивость”, – говорит Марек.

В его видении идеального мотоцикла было несколько условий: он должен быть законным для дорожного движения, построен с использованием деталей Jawa, но с двигателем собственной конструкции Марека, должна быть стилистика мотоциклов 50 – 60-х годов, а также он должен был быть визуально эффектным, чтобы производить впечатление даже на неосведомленную публику. А еще – не иметь никаких современных гаджетов.

Фото: кастом-байк Bistella 500 на основе Jawa 500 / Autoblog

Поскольку Jawa производила только двухтактные двигатели, мотоцикл Марека тоже был бы двухтактным. Его желание быть уникальным привело к созданию уникального радиального двухтактного двигателя со встроенным нагнетателем. Он остановился на 10 цилиндрах, поскольку 8 усложняли конструкцию, а 12 не вписывались в тесную раму Jawa.

Уникальный двигатель пересобирался по меньшей мере пять раз, прежде чем начал исправно работать. “Я не был уверен, что это сработает к первому запуску”, – вспоминает Марек.

10-цилиндровый мотор обеспечивает Bistella 500 не слишком впечатляющие 12 лошадиных сил, но это только потому, что мастеру пришлось “придушить” мотор, чтобы он был легальным. Без искусственного ограничения мотор генерирует около 120 лошадиных сил мощности. Около года умелец потратил на сертификацию – проверки безопасности, испытания и омологации, прежде чем смог зарегистрировать и застраховать свой уникальный мотоцикл.