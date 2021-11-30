Унікальний шедевр гаражної інженерії творець назвав Bistella 500.

Марек Фолтіс з Чехії збудував мотоцикл, про який давно мріяв – такий, щоб був справді унікальним та довершеним з технічної точки зору.

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Bistella 500 – це монументальний проєкт і навіть сам його творець не знав, чи вдасться йому втілити задумане у життя. “Чесно кажучи, я не знаю, який диявол оволодів мною. Але я возився з мотоциклами протягом 15 років і мені було цікаво перевірити межі своїх можливостей”, – розповів Марек виданню Autoblog.

Встановивши планку вище, ніж набір навичок, які він мав, Фолтіс знав, що матиме чимало перепон на своєму шляху. Але був готовий до них. “З невдачею приходить досвід, а з досвідом ваші здібності ростуть. Тому я знав, що зазнаю багато невдач. Я знав це ще до того, як почав. Тому я не здивувався, коли це сталося... кожного разу, коли я зазнавав невдач, я знав, що потрібно отримати трохи додаткового досвіду. Тож це не коштувало мені емоційного виснаження, та не зменшило мою наполегливість”, – каже Марек.

У його баченні ідеального мотоцикла було кілька умов: він повинен бути законним для дорожнього руху, побудований з використанням деталей Jawa, але з двигуном власної конструкції Марека, має бути стилістика мотоциклів 50-60-х років, а також бути візуально ефектним, щоб справляти враження навіть на необізнану публіку. А ще – не мати жодних сучасних гаджетів.

Фото: кастом-байк Bistella 500 на основі Jawa 500 / Autoblog

Оскільки Jawa виготовляла лише двотактні двигуни, мотоцикл Марека теж був би двотактним. Його бажання бути унікальним привело до створення унікального радіального двотактного двигуна з вбудованим нагнітачем. Він зупинився на 10 циліндрах, оскільки 8 ускладнювали конструкцію, а 12 не вписувались у тісну раму Jawa.

Унікальний двигун перескладався щонайменше п’ять разів, перш ніж почав справно працювати. “Я не був впевнений, що це спрацює до першого запуску”, – пригадує Марек.

10-циліндровий мотор забезпечує Bistella 500 не надто вражаючі 12 кінських сил, але це лише тому, що майстру довелося “придушити” мотор, щоб він був легальним. Без штучного обмеження, мотор генерує близько 120 кінських сил потужності. Близько року умілець витратив на сертифікацію – перевірки безпеки, випробування та омологації, перш ніж зміг зареєструвати та застрахувати свій унікальний мотоцикл.