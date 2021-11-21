Мотоциклісти радянського періоду певною мірою були щасливими людьми: на відміну від автолюбителів вони могли просто у магазині придбати собі справжній байк-іномарку. Причому – іномарку без жодних застережень.

В той час як легкові автомобілі-іномарки в країні були рідкістю навіть у державних організаціях, мотоцикли у Союз імпортували доволі активно. Крім вітчизняних марок, у вільному доступі були німецькі MZ, угорські Pannonia і звісно, чехословацька Jawa. І якщо мотоцикли перших двох марок особливо перед п’ятьома вітчизняними ніхто не виділяв, то “Ява” стояла окремо – вона була принципово комфортнішою та надійнішою.

Імпортних мотоциклів на радянський ринок постачалося чимало, але не всі вони були принципово краще вітчизняних. На фото: Pannonia Т5 з коляскою

Чехословацькі мотоцикли Jawa стали відомі в Європі ще з 1930-х років. Тоді у світі з’являлося і зникало чимало мотоциклетних брендів, але Jawa більш-менш міцно закріпилася на ринку. Вдало переживши Другу Світову, виробник “вистрелив” своєю моделлю Perak – для тих часів незвично акуратно оформленою, технічно передовою та, як пізніше з’ясувалося, безвідмовною. Але до нашої країни потрапили “Яви” наступної генерації.

Jawa Perak була одним з найбільш передових мотоциклів у повоєнні роки. До нас ця модель не постачалася

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Jawa-250/353.03 та Jawa-350/354.03 (1955 – 1959)

Дві моделі-близнючки – перша з одноциліндровим двигуном (250 см куб., 12 к. с.), друга з двоциліндровим (350 см куб., 16 к. с.) були першими, які почали постачати до Союзу. Головне ж, що з них почалася культова на сьогодні модель “старенька” або “сливка”. Якщо не хвалити тут технічні якості “кивачки” (пружна – так називали її самі чехи), то скажемо лише, що цю модель відрізняв без перебільшення досконалий дизайн. Адже всі технічні компоненти були максимально сховані від сторонніх очей – дроти, троси, карбюратор.

Jawa лінійки 353/354 відразу вразила стилістикою та комфортною роботою агрегатів

Облицювання передньої вилки першої зі “стареньких” було об’єднано з фарою, екіпажна частина великою мірою прикрита кожухом, краплеподібний бак прикрасили хромованими боковинами, глибокі крила отримали складні об’ємні лінії. Незвична “фішка” – єдина педаль кікстартера і перемикання передач. На більш пізній модифікації Jawa-350/354.04 (1958 р.) замок запалювання переїхав від баку у фару. Амперметра, який теж був на баку, не стало зовсім.

Jawa-350/354.06 (1962 – 1959)

Двигун став потужнішим на дві конячки, але більш вагомі вдосконалення прийшлися на дизайн новинки. І без того неймовірний за стилем кожух фари “поширився” на руль і прикрив його, як це буває на моторолерах. Спідометр замість круглого став запаморочливої форми – овальним із горішньою стрілкою та нулем праворуч, та ще й отримав підсвітку!

Модель 353/354 поступово модернізувалася. Більша частина випуску почала відправлятися на радянський ринок

Jawa-350/360.00 (1964 – 1974)

Фактично це чергова модернізація “кивачки”, але позначена новим головним індексом, а не зміною останніх цифр після нулів. Змінився бак: хром на боковинах відтепер – не єдине тіло бака, а масивні накладки. Переднє крило осучаснили, зробивши його не таким глибоким.

Дизайн “старенької” довго не старів, до того ж виробник вдало “освіжав” екстер’єр, розвиваючи обрану стилістику

На цій моделі (версія 360.01 з 1966 р.) вже була така корисна (а насправді й нескладна технічно) новинка: напівавтомат зчеплення – диски розмикалися від ходу педалі перемикання передач. Модернізували передню вилку, повітряний фільтр та запровадили деякі інші технічні вдосконалення. Всі вищеназвані модифікації незабаром після появи нової моделі “Яви” почнуть шанобливо називати “старенькою”.

Jawa-350/634 (1973 – 1984)

Радикально нова модель з новим двигуном потужністю аж 22 к.с. Самі творці зізнавалися тоді, що створювали новий мотоцикл під радянські умови експлуатації – тобто не стільки передовий технічно, скільки міцний, простий і невибагливий до сервісу. Наприклад, раму майже повністю взяли від мотоцикла для так званих шестиденних змагань (ендуро) – Jawa була багатократним чемпіоном світу в цій дисципліні.

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Протягом конвеєрного життя 634-ка змінювалася: отримала окремі від фари щиток приладів і замок запалювання (634.8.00, 1977 р.), гумові гофри на пір’ях вилки та тахометр (634.8.15 та 634.5.50, 1979 р.), деякі інші дрібниці.

Jawa 634 протягом років випуску помітно змінювала вид – через оформлення бака та зміну кольору з вишневого на яскраво-червоний. На фото рання версія.

Найбільш помітна зміна 634-ки сталася у 1976-му – Jawa для радянського ринку стала яскраво-червоною замість вишневої (модель 634.4.03). Ще одна значна зовнішня зміна відбулася 1981 року, коли модель 634.7.00 отримала вузьку хромовану накладку на бензобак замість суцільної великої. Ця неначебто незначна деталь суттєво змінила візуальне сприйняття мотоцикла, хоча додатково з’явилися ще нові глушники та кілька дрібних новацій.

Jawa-350/638.5.00 (1984 – 1986 р.)

Модель нова, але у мотоциклістів великого фурору її поява спочатку не викликала. І недарма, адже це всього лише перехідна модель до геть нового мотоцикла. Між тим, кілька принципових новацій було і в цієї “перехідки”: новий двигун (24 к.с.), нове 12-вольтне електрообладнання та передня вилка.

Відмінностей між “Ява” 634.7.00 і “Ява” 638.5.00 небагато, але основні агрегати та системи були різними

Зовні цей мотоцикл відрізняли за кольорами крил – червоному передньому і чорному задньому, тоді як у попередниці в СРСР вони були сірими. А на словах цю модель називали “12-вольтовою”.

Здалеку перехідну 638.5 відрізняли по кольору крил: червоному передньому і чорному задньому

Насправді таке електрообладнання вирішило одну з небагатьох хронічних проблем “Яв” – постійний недозаряд акумулятора під час руху вночі.

Jawa-350/638.00 (1986 – 1991 р.)

Тут уже на радянських мотофанів чекала дизайнерська революція: вперше після “старенької” вони отримали мотоцикл із таким візуально цілісним образом. Нова Jawa миттєво отримала власні імена: “мильниця” (через велику кількість гладких поверхонь облицювання), “спойлер” (незрозуміло чому) та навіть “люксова” (зрозуміло чому). В технічному плані мотоцикл майже не відрізнявся від перехідної моделі.

Остання з імпортованих до Союзу модель Jawa вразила публіку своїм цілісним стилем – бак, сидіння, облицювання під ним та задній ліхтар

До розпаду Союзу і занепаду заводу-виробника цю модель ще встигли модернізувати: у 1989 р. модифікація Jawa-350/638.1.03 отримала допрацьовану задню підвіску та нові глушники. Колір цієї “Яви” був більш світлий, власними були й написи на баку. Цікаво, що новий двигун двох останніх моделей був більш шумним і неначе на таким довговічним, як агрегат серії 634. Певно, з цієї причини для невеликого внутрішнього ринку у Чехословаччині випускали нову Jawa-350/638 у комплектації зі старим двигуном.

Рекомендація Авто24

В це важко повірити, але мотоцикли Jawa того самого радянського періоду дотепер мають сенс як транспортний засіб! Вони не шумлять і не вібрують, мають адекватну нинішньому транспортному потоку динаміку, відповідні гальма і при тому зберігають належну надійність. Не вірите? Подивіться, скільки коштують сьогодні 30 – 35-річні “Яви”! Ні, не ті, що “в оригіналі” та хоч зараз у музей, а звичайні, у стані “на ходу”: за тисячу “зелених” буде ще не найдорожча. І це при тому, що запчастини до них не продаються у магазині. Тож коли маєте потяг до чогось вінтажного, та ще й з можливістю прохопити з вітерцем, придивіться, наприклад, до Jawa 634.05 – швидше за все, не пошкодуєте.

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