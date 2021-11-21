Мотоциклисты советского периода в определенной степени были счастливыми людьми: в отличие от автолюбителей они могли просто в магазине купить себе настоящий байк-иномарку. Причем – иномарку безо всяких оговорок.

В то время как легковые автомобили-иномарки в стране были редкостью даже в государственных организациях, мотоциклы в Союз импортировали довольно активно. Кроме отечественных марок, в свободном доступе были немецкие MZ, венгерские Pannonia и конечно, чехословацкая Jawa. И если мотоциклы первых двух марок особенно перед пятью отечественными никто не выделял, то “Ява” стояла отдельно – она была принципиально комфортнее и надежнее.

Импортных мотоциклов на советский рынок поставлялось немало, но не все они были принципиально лучше отечественных. На фото: Pannonia Т5 с коляской

Чехословацкие мотоциклы Jawa стали известны в Европе еще с 1930-х годов. Тогда в мире появлялось и исчезало немало мотоциклетных брендов, но Jawa более или менее прочно закрепилась на рынке. Удачно пережив Вторую Мировую, производитель “выстрелил” своей моделью Perak – для тех времен необычно аккуратно оформленной, технически передовой и как позже выяснилось, безотказной. Но в нашу страну попали “Явы” следующей генерации.

Jawa Perak была одним из самых передовых мотоциклов в послевоенные годы. К нам эта модель не поставлялась

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Jawa-250/353.03 и Jawa-350/354.03 (1955 – 1959)

Две модели-близняшки – первая с одноцилиндровым двигателем (250 см куб., 12 л. с.), Вторая с двухцилиндровым (350 см куб., 16 л. с.) были первыми, которые начали поставлять в Союз. Главное то, что с них началась культовая на сегодняшний день модель “старушка” или “сливка”. Если не хвалить здесь технические качества “кивачки” (упругая - так называли ее сами чехи), то скажем лишь, что эту модель отличал без преувеличения совершенный дизайн. Во-первых, все технические компоненты были максимально скрыты от посторонних глаз – провода, тросы, карбюратор.

Jawa линейки 353/354 сразу поразила стилистикой и комфортной работой агрегатов

Облицовка передней вилки первой из "старушек" была объединена с фарой, экипажная часть в большой степени прикрыта кожухом, каплеобразный бак украсили хромированными боковинами, глубокие крылья получил сложные объемные линии. Непривычная "фишка" – одна педаль кикстартера и переключения передач. На более поздней модификации Jawa-350/354.04 (1958 г.) замок зажигания переехал из бака в фару, амперметра, который тоже был на баке, не стало совсем.

Jawa-350/354.06 (1962 – 1959)

Двигатель стал мощнее на две лошадки, но как для нас, более весомые усовершенствования пришлись на дизайн новинки. И без того невероятный по стилю кожух фары “распространился” на руль и прикрыл его, как это бывает на мотороллерах. Спидометр вместо круглого стал головокружительной формы – овальными с верхней стрелкой и нулем справа, да еще и получил подсветку!

Модель 353/354 постепенно модернизировалась. Большая часть выпуска начала отправляться на советский рынок

Jawa-350/360.00 (1964 – 1974)

Фактически это очередная модернизация “кивачки”, но обозначена новым главным индексом, а не изменением последних цифр после нулей. Изменился бак: хром на боковинах отныне – не единое тело бака, а массивные накладки. Переднее крыло осовременили, сделав его не таким глубоким.

Дизайн “старушки” долго не старел, к тому же производитель удачно “освежал” экстерьер, развивая выбранную стилистику

На этой модели (версия 360.01 с 1966 г.) уже была такая полезная (а на самом деле и несложная технически) новинка как, полуавтомат сцепления – диски размыкались от хода педали переключения передач. Модернизировали переднюю вилку, воздушный фильтр и ввели некоторые другие технические усовершенствования. Все вышеназванные модификации вскоре после появления новой модели “Явы” начнут уважительно называть “старушкой”.

Jawa-350/634 (1973 – 1984)

Радикально новая модель с новым двигателем мощностью аж 22 л. с. Сами ее создатели признавались тогда, что создавали новый мотоцикл под советские условия эксплуатации – то есть не столько передовой технически, сколько прочный, простой и неприхотливый к сервису. Например, раму почти полностью взяли от мотоцикла для так называемых шестидневных соревнований (эндуро) – Jawa была многократным чемпионом мира в этой дисциплине.

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В течение конвейерной жизни 634-ка несколько менялась: получила отдельные от фары щиток приборов и замок зажигания (634.8.00, 1977 г.), резиновые гофры на перьях вилки и тахометр (634.8.15 и 634.5.50, 1979 г.) и некоторые другие мелочи.

Jawa 634 в течение лет выпуска заметно меняла вид – из-за оформления бака и изменения цвета с вишневого на ярко-красный. На фото ранняя версия.

Наиболее заметное изменение 634-ки произошло в 1976-м – Jawa для советского рынка стало ярко-красным вместо вишневого (модель 634.4.03). Еще одно значительное внешнее изменение произошло в 1981 году, когда модель 634.7.00 получила узкую хромированную накладку на бензобак вместо сплошной большой. Эта вроде бы незначительная деталь существенно изменила визуальное восприятие мотоцикла, хотя кроме того появились еще новые глушители и пара-тройка мелких новаций.

Jawa-350/638.5.00 (1984 – 1986 р.)

Модель новая, но у мотоциклистов большого фурора ее появление поначалу не вызвало. И недаром, ведь это всего лишь переходная модель к совершенно новому мотоциклу. Между тем, несколько принципиальных новаций было и у этой “переходки”: новый двигатель (24 л. с.), Новое 12-вольтное электрооборудование, новая передняя вилка.

Внешне различий между “Ява” 634.7.00 и “Ява” 638.5.00 немного, но основные агрегаты и системы были разными

Внешне этот мотоцикл отличали по цветам крыльев – красному переднему и черному заднему, тогда как у предшественницы в СССР они были серыми. А на словах эту модель называли “12-вольтовой”.

Издалека переходную 638.5 отличали по цвету крыльев: красному переднему и заднему черному

На самом деле такое электрооборудование решило одну из немногих хронических проблем “Яв” – постоянный недозаряд аккумулятора при движении ночью.

Jawa-350/638.00 (1986 – 1991)

Здесь уже советских мотофанов ждала дизайнерская революция: впервые после “старушки” они получили мотоцикл с таким визуально целостным образом. Новая Jawa мгновенно получила собственные имена: "мыльница “(из-за обилия гладких поверхностей облицовки),”спойлер“ (непонятно почему) и даже ”люксовая" (понятно почему). В техническом плане мотоцикл почти не отличался от переходной модели.

Последняя из импортированных в Союз модель Jawa поразила публику своим целостным стилем – бак, сиденье, облицовка под ним и задний фонарь

До распада Союза и упадка завода-производителя эту модель еще успели модернизировать: в 1989 г. модификация Jawa-350/638.1.03 получила доработанную заднюю подвеску и новые глушители. Цвет этой “Явы” был более светлый, другими были и надписи на баке. Интересно, что новый двигатель двух последних моделей был более шумным и как будто таким долговечным, как агрегат серии 634. Вероятно, по этой причине для небольшого внутреннего рынка в Чехословакии выпускали новую Jawa-350/638 в комплектации со старым двигателем.

Рекомендация Авто24

В это трудно поверить, но мотоциклы Jawa того самого советского периода до сих пор имеют смысл как транспортное средство! Они не шумят и не вибрируют, имеют адекватную нынешнему транспортному потоку динамику, соответствующие тормоза и при том сохраняют должную надежность. Не верите? Посмотрите, по чем продаются сегодня 30 – 35-летние “Явы”! Нет, не те, что “в оригинале” и хоть сейчас в музей, а обычные, в состоянии “на ходу”: за тысячу “зеленых” будет еще не самая дорогая. И это при том, что запчасти к ним не продаются в магазине. Поэтому когда есть тяга к чему-то винтажному, да еще и с возможностью проехать с ветерком, присмотритесь, например, к Jawa 634.05 – скорее всего, не пожалеете.

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