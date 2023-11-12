Сын турецкого пятикратного победителя чемпионата мира по суперспорту Кенана Софуоглу четырехлетний Зейн стал звездой интернета совсем не детским увлечением – благодаря искусному вождению мотоциклов и автомобилей.

За короткий промежуток времени Зейн перерос из малыша практически в звезду экстремальных видов спорта. На странице в Instagram, которую совместно ведут его отец Кенан и мать Джулия Луман, летом было уже более миллиона подписчиков и просмотров видео.

В главной роли сюжетов, конечно, Зейн. Он управляет то мощными мотоциклами, то суперкарами или даже фурой. И делает это не хуже взрослых.

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Многие подписчики удивляются такому умению, считая, что сын на генном уровне перенял опыт отца. Кто-то завидует такому умению управлять мотоциклами и автомобилями. Некоторые возмущаются безрассудством родителей, не понимая мотивов такого воспитания.

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Детские игры или взрослое увлечение?

Зейн родился в семье голландско-алжирской матери Джулии Луман и бывшего турецкого мотоциклиста, пятикратного победителя чемпионата мира по мотогонкам World Supersport Кенана Софуоглу. Зейн средний в семье из трех братьев и сестер.

Досье турецкой звезды Instagram Зейна Софуоглу

Имя: Зейн Софуоглу

Возраст: 4 года

Дата рождения: 11 апреля 2019 года

Национальность: турецкий

Родители: Кенан Софуоглу и Джулия Луман Софуоглу

Капитал: 5 миллионов долларов (приблизительно)

Instagram: @zaynsofuoglu – 2,1 млн подписчиков

За четыре года жизни Зейн Софуоглу провел за рулем гламурных автомобилей высокого класса и разных мотоциклов столько времени, что даже представить трудно.

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Практически все поездки снимаются на видео и выкладываются в сети, от чего его страница в Instagram неуклонно набирает поклонников.

А знаешь, как все начиналось?

Первые сюжеты были о том, как двухлетний Зейн гонял на картинге и миниатюрных мотокроссовых мотоциклах. Впоследствии появились видеоролики, как малыш мастерски маневрирует, паркуется и участвует в гонках на различных суперкарах.

Сейчас он достаточно профессионально водит как магистральный тягач Mercedes-Benz Actros без полуприцепа, так и большую фуру Scania с нагруженным полуприцепом. И это, несмотря на то, что он не может дотянуться до педалей автомобиля или даже увидеть над рулем дорогу. Для этого в местной мастерской машине сделали специальные рычаги педали.

Чтобы Зейн был в центре внимания в Instagram, родители Кенан и Джулия каждый раз ставят малыша во все более смешные и забавные ситуации. Частично слава Зейна связана с тем фактом, что он выглядит достаточно естественным за рулем.

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С тех пор как его родители начали публиковать видео, на которых он катается на мотоцикле по дороге в их дом, Зейна Софуоглу СМИ восхваляли как вундеркинда с огромным потенциалом сделать имя в мире гонки. Учитывая талант отца, перспектива ребенка в спортивной среде начинает вырисовываться хорошая.

Яблоко от яблони…

Отец Кенан – легенда турецкого мотоспорта. Он стал первым турком, участвовавшим в чемпионатах мира по автоспорту, Кенана уважают в своей стране и всем мире. И есть за что, поскольку у него лавры успешнейшего гонщика World Supersport всех времен с рекордом пяти чемпионатов мира.

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Зейн имеет сшитую под его рост форму – персонализированный гоночный комбинезон, ботинки, перчатки и шлем в желто-голубых тонах. Может, родители поддерживают Украину?

Любимые игрушки малого Зейна

Сын бывшего пятикратного чемпиона мира по мотоциклам имеет доступ ко многим транспортным средствам. В первую очередь Зейн обожает классический красный Ferrari SF 90 Stradale отца. Этот автомобиль изображен во многих его видео.

Кроме этого, среди любимых игрушек – 1800 CC, на котором он носится по треку и у дома. Есть и другие мотоциклы отца и его друзей.

При этом мало кто задумывается, что мощные мотоциклы для гонки и путешествий являются транспортным средством для взрослых, по крайней мере, с 16-летнего возраста. Не говоря уже об автомобилях, управление которыми в Турции разрешено после получения водительского удостоверения в 18 лет. А малому весной исполнится всего 5 лет, он пока даже не школьник.

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По этому поводу вокруг публикаций Зейна в Instagram развернулась большая дискуссия, кое-где перерастающая в спор. Все связано с его молодостью и безрассудством родителей, позволяющих ему много свободы за рулем мощных автомобилей и мотоциклов.

Трагические уроки прошлого пока забыты

Раннее знакомство Зейна с суперкарами и мотоциклами не отличается от опыта его отца, росшего в тихой сельской местности родного города Адапазари. Можно утверждать, что отец Зейна, Кенан, просто видит в сыне свое детство и стремится поощрить его талант благодаря своему опыту и достатку.

Однако есть обратная сторона медали. До того как он стал успешным мотоциклистом, Кенан рос в гараже своего отца для ремонта мотоциклов. Он и его братья сделали окрестности родного города Адапазари собственным учебным полем как начинающие гонщики.

К сожалению, братья Кенана (оба они были гонщиками) погибли в авариях. Его старший брат Бахаттин, национальный чемпион Турции по мотоциклетному спорту, погиб в дорожно-транспортном происшествии в 2002 году. Другой брат Синан погиб во время тренировки на трассе Измит Керфез в мае 2008 года.

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Сам Кэнан не раз попадал в аварии. Травмы сократили дальнейшие шансы получить трофеи, но Кенан остается успешным турецким спортсменом в мировом мотоспорте и ведет к этому сыну.

И даже отца обогнал

Сейчас популярность малого Зейна настолько велика, что даже отцу далеко до него. Если заглянуть на его страницу, то там на сегодняшний день у малыша уже 2,1 миллиона подписчиков, а у отца Кенана – всего 1,7 миллиона.

Капитал Зейна Софуоглу связан с состоянием его родителей, Кенана Софуоглу и Джулии Луман. Сейчас чистый капитал Кенана оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Это означает, что у малого Зейна есть богатое детство с возможностью заниматься тем, что нравится ему и его родителям.