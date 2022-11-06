Понятно, что для бывалых мотоциклистов в этой теме нет секретов. Но автомобилисты, которые всегда имеют при себе салон и отдельный багажник, каждый раз, встречая на дороге байкеров-"дальнобойщиков", задумываются: как же они перевозят свою поклажу?

Между тем, в двухколесном сообществе все давно уже изобретено и отлажено: создан целый перечень конструкций, позволяющих взять с собой все, что нужно мотоциклисту. Другое дело, что в отличие от автомобилистов, нужно этим суровым людям совсем немного…

У больших круизеров есть штатные багажники. Не то чтобы большие, но кроме собственного груза, в них всегда поместится что-то из багажа собрата, чей байк таких отсеков не имеет.

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Бардачок

Да, именно бардачок. До конца 1960-х на бензобаках самых популярных мотоциклов был небольшой багажный отсек. Это было с одной стороны удобно, а с другой – не очень практично, ведь кроме комплекта инструмента под тем лючком можно было разместить разве что бутерброд.

Бардачок в бензобаке – удобная вещь родом из 30-х годов ХХ века. Сегодня мода на них вернулась, по крайней мере, в определенных кругах байкеров.

Поэтому когда стилисты провозгласили новую моду – боковые бардачки, с радостью вздохнули не только технологи (наконец-то на баке не будет лишней детали и проблемного сварочного шва!), но и мотопутешественники. Пожалуй, это парадокс, но сегодня за баками с "багажным" отсеком гоняются поклонники сразу нескольких байкерских сообществ: реставраторы, тюнеры, строители кастомов.

Прицеп

Малоизвестный на нашей территории способ, распространенный в свое время в Европе. Мотоприцеп может быть как одно-, так и двухколесным, но в любом случае он рассчитан так, чтобы не нарушать существенно управляемость своего одноколейного тягача. Объем прицепного багажника может достигать 200 литров, в среднем в него можно уложить 30 – 80 кг груза.

Видимо, один из самых распространенных мотоприцепов в мире – чехословацкий PAv 40 (1958 – 1973 гг.). Собственный вес – 20 кг, грузоподъемность – 30 кг.

Если прицеп одноколесный, в поворотах он ложится на бок вместе с мотоциклом. Более массивный двухколесный крепится к сцепному устройству через шаровое устройство, и всегда сохраняет свое горизонтальное положение.

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Задний багажник

Классический способ – загрузить свою поклажу на задний багажник: сваренную из металлических прутков площадку, прикрученную сзади сиденья. Но просто насыпью это сделать нельзя – на ходу все вещи растрясет, пирамида распадется. Чтобы организовать сумки и рюкзаки, опытные мотопутешественники крепят на багажник объемный бокс – то ли чемодан, то ли сундук. Скромно с точки зрения стиля, но надежно с точки зрения защиты имущества. Правда, высокое расположение груза усложняет маневрирование на двухколесной машине.

Унифицированные "чемоданы" владелец этого ретромотоцикла MZ расположил на заднем багажнике и боковых площадках.

Боковые кофры

А этот атрибут во многом наоборот – для многих мотоциклистов прежде всего является элементом стиля. В зависимости от возможностей владельца и класса байка кофры бывают металлическими, пластиковыми, кожаными. Какие-то тиражируются на фабриках, какие-то шьют на заказ в кастомних мастерских.

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В отличие от других "багажников" боковые кофры украшают соответствующим общему стилю образом. Плюс бокового расположения – в низком центре тяжести, что выгодно с точки зрения управляемости.

Форма кофра и место его навески зависит помимо прочего от класса мотоцикла. На эндуро приходится крепить багаж максимально высоко.

На баке

Бензобак с широким верхом хорош не только тем, что на нем можно катать соседского мальчишку. Мотовладельцы, которые ездят "на дальняк", иногда используют его как площадку для размещения небольших вещей – производители аксессуаров даже выпускают соответствующего типа сумки. В них возят в основном то, что нужно доставать, не вставая с седла. Как по нам, если такую "барсетку" сделать слишком высокой, водитель частично потеряет чувство свободы, которое дает человеку мотоцикл.

Тенденция последних лет: штатные кофры все меньше в размерах. Неужели мотоциклисты отступают от романтики дальних странствий?

Рекомендация "Авто 24"

Нам, автомобилистам, стоит поучиться у мотопутешественников аскетизму и изобретательности – посмотрите, насколько разные объемы багажа, которые берут в дальний путь байкеры и автотуристы. И притом нельзя сказать, что столь же отличаются масштабы удовольствия, полученного от этих путешествий первыми и вторыми. Возможно, даже наоборот – мотоциклисты отдыхают ярче и привозят со своих маршрутов гораздо больше положительных впечатлений. Настоящие райдеры понимают о чем мы.

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