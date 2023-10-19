Первые впечатления от изображений концептуального мотоцикла MOTOROiD2 поклонников удивили необычными формами, но при более подробном обзоре появляется уверенность в перспективности этой разработки.

Эксперты утверждают, что эстетика концепции увлекает, но эти маленькие узловатые балансиры по обе стороны мотоцикла создадут проблемы на неровной дороге, да и наклон будет почти невозможен. Однако разработчики отмечают, что концепт запакован интеллектуальными системами помощи водителю и это делает вождение двухколесного байка более безопасным по отношению ко всем нынешним моделям.

Читайте также Yamaha показала три модели электрических велосипедов

В частности, речь идет об искусственном интеллекте, который будет распознавать изображение – система сможет выделить лицо владельца и реагировать на его жесты, устные команды. Привлекательно воспринимается активная система контроля центра массы (AMCES) для самобалансировки и определения положения: мотоцикл сможет самостоятельно уравновешиваться и будет следовать за владельцем, когда тот сделает соответствующую команду голосом или жестом.

Motoroid2 может сняться со своей боковой подножки и следовать за мотоциклистом, балансируя самостоятельно. Фото: Yamaha

Аккумуляторы премиум класса Bosch с технологией AGM обеспечивают необходимую мощность для частых запусков и остановок, поддерживают регенеративное торможение (рекуперацию) и являются надежным источником питания для электрических компонентов на этапе остановки. Рекламна інформація

Разработчики уверяют, что Yamaha работает над мотоциклом, который будет слишком чувствительным к реакции пользователя: мотоциклисты почувствуют, как машина под ними меняется вместе с изменением их отношения. В деталях об этом все они обещают рассказать на Japan Mobility Show 2023 в Токио, где официально представят концепт.

Концепт Motoroid2 с электрическим приводом оснащен системой активного контроля центра массы Yamaha для самобалансировки. Фото: Yamaha

И хотя это может показаться нелепостью, но технология самостоятельной езды этого мотоцикла, разработанная через Motobot и оригинальный MOTOROiD, уже реально существует и даже начала продвигаться изготовителем к серийным мотоциклам. Недавно Yamaha показала свою усовершенствованную систему стабилизации мотоцикла (AMSAS), добавив электродвигатель к переднему колесу YZF-R3 вместе с сервоприводом рулевого управления.

Верхняя часть Motoroid2 поворачивается вверх с подсветкой в форме, которую Yamaha называет "слоеной структурой ", и претворяет в жизнь идею Transformers, когда машина реагирует на взаимодействие с мотоциклистом. Фото: Yamaha

Созданная система может придать почти любому мотоциклу ограниченную самостоятельность, поскольку появляется способность к верховой езде и самобалансированию. Эта же технология стоит за инновационной разработкой передовых систем помощи водителю и технологии предотвращения аварий.

Вид красивого маятника и двигателя, установленного на втулке. Фото: Yamaha

Все идет к тому, чтобы сбылись заявленные намерения Yamaha покончить со смертностью на своих мотоциклах уже к 2050 году.