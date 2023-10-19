Перші враження від зображень концептуального мотоцикла MOTOROiD2 шанувальників здивували незвичними формами, але при більш детальному огляді з’являється впевненість у перспективності цієї розробки.

Експерти стверджують, що естетика концепції захоплює, але ці маленькі вузлуваті балансири з обох боків мотоцикла створять проблеми на нерівній дорозі, та й нахил буде майже неможливим. Однак розробники наголошують, що концепт напакований інтелектуальними системами допомоги водієві й це робить водіння двоколісного байка значно безпечнішим відносно усіх нинішніх моделей.

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Зокрема мова йде про штучний інтелект, що буде розпізнавати зображення – система зможе виділити обличчя власника та реагувати на його жести, усні команди. Привабливо сприймається активна система контролю центру маси (AMCES) для самобалансування та визначення положення: мотоцикл зможе самостійно врівноважуватися та слідуватиме за власником, коли той зробить відповідну команду голосом чи жестом.

Motoroid2 може знятися зі своєї бічної підніжки та слідувати за мотоциклістом, балансуючи самостійно. Фото: Yamaha

Акумулятори преміум класу Bosch з технологією AGM забезпечують необхідну потужність для частих запусків і зупинок, підтримують регенеративне гальмування (рекуперацію) та є надійним джерелом живлення для електричних компонентів на етапі зупинки. Рекламна інформація

Розробники запевняють, що Yamaha працює над мотоциклом, який буде надто чутливим до реакції користувача: мотоциклісти відчують, як машина змінюється під ними разом зі зміною їх ставлення. В деталях про це все вони обіцяють розповісти на Japan Mobility Show 2023 у Токіо, де офіційно презентують концепт.

Концепт Motoroid2 з електричним приводом оснащений системою активного контролю центру маси Yamaha для самобалансування. Фото: Yamaha

І хоче це може здатися безглуздям, але технологія самостійної їзди цього мотоцикла, розроблена через Motobot і оригінальний MOTOROiD, вже реально існує і навіть почала просуватися виробником до серійних мотоциклів. Недавно Yamaha показала свою вдосконалену систему стабілізації мотоцикла (AMSAS), додавши електродвигун до переднього колеса YZF-R3 разом із сервоприводом рульового керування.

Верхня частина Motoroid2 повертається вгору з підсвічуванням у формі, яку Yamaha називає "листковою структурою", і втілює в життя ідею Transformers, коли машина реагує на взаємодію з мотоциклістом. Фото: Yamaha

Створена система може надати майже будь-якому мотоциклу обмежену самостійність, оскільки з’являється здатність до верхової їзди та самобалансування. Ця ж технологія стоїть за інноваційною розробкою передових систем допомоги водієві та технології запобігання аварій.

Вигляд красивого маятника і двигуна, встановленого на втулці. Фото: Yamaha

Все йде до того, щоб збулися заявлені наміри Yamaha покласти край смертності на своїх мотоциклах вже до 2050 року.