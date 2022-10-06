Yamaha выходит на рынок электровелосипедов: к концу 2022 года в продажу поступят три электробайка компании. Цены еще не объявлены.

Собственную линейку электрических велосипедов японский производитель мототехники Yamaha Motor Company анонсировал в этом году. Онлайн презентация будущих электрических велосипедов под названием Switch On прошла на YouTube. Зрителям показали сразу три модели: Moro 07, Wabash RT и Crosscore RC. Все они появятся на рынке к концу 2022 года.

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Moro 07 – это горный электровелосипед с двойной рамой и двигателем Yamaha PW-X3. В компании его называют самым маленьким, самым легким и мощным мотором для велосипедов из всех существующих. По данным производителя, при весе всего 2,75 кг он обеспечивает мгновенные 85 Нм крутящего момента при нулевом каденсе (количество педалевых оборотов в минуту) и позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Велосипед укомплектован аккумулятором на 500 Втч, передней вилкой Rockshox Lyrik Select, шинами Maxxis 27.5 и группсетом Shimano XT 1 x12.

Yamaha Wabash RT – гравийный байк, конструкция рамы которого разработана для уверенной и приятной езды с ощущением легкости. Он оснащен приводом Yamaha PW-ST и технологией нулевого каденса, батареей на 500 Втч, передачами Shimano GRX и системой помощи во время движения. Вся основная информация о велосипеде выводится на жидкокристаллический дисплей.

Завершает линейку Crosscore RC – универсальный велосипед для повседневной езды. Он оснащен тем же двигателем PW-ST и батареей, что и Wabash, но поставляется с другими передачами Shimano SL-M2010-9R. Как и две предыдущие модели, Crosscore получил технологию нулевой частоты вращения педалей и режим автоматической поддержки, помогающий при движении в гору.

В какую сумму любителям велопоездок обойдутся велосипеды от Yamaha, не сообщается.