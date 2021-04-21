Украинский стартап Delfast запускает производство электровелосипедов на базе киевского предприятия АО ЭЛМИЗ, до 1996 года известный как Киевский радиозавод.

Стороны уже подписали соответствующее соглашение и договорились о совместном производстве и сборке электровелосипедов Delfast. ЭЛМИЗ также будет помогать стартапу с освоением серийного производства, сообщили в Delfast.

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В течение мая Delfast планирует изготовить первые 5 электровелосипедов на базе ЭЛМИЗ и постепенно увеличивать объемы производства до 50 единиц в месяц к концу 2021 года.

"ЭЛМИЗ имеет все необходимые ресурсы, экспертизу и высококвалифицированных инженеров и персонал для производства продукции Delfast в Украине. Компания имеет огромный опыт производства сложной электроники, космических систем и зарядных станций для электротранспорта, а потому сможет создать комфортные условия для производства электровелосипедов в соответствии с нашими требованиями", — рассказал основатель Delfast Даниил Тонкопий.

"Мы очень рады поддерживать национального производителя и сотрудничать с такой прогрессивной компанией как Delfast. Компания предлагает покупателям действительно инновационный продукт, который пользуется спросом во всех странах мира. Со своей стороны мы будем способствовать производству и реализации высококачественного продукта, который будет отвечать самым высоким стандартам", — отметил председатель правления ЭЛМИЗ Николай Шумило.

В Delfast также отметили, что эта сделка стала первым шагом к запуску собственного производства электробайков в Украине. Именно такая цель была поставлена ​​на момент старта краудфандинговои кампании Fundable: развитие центра разработки электробайков в Украине для удовлетворения растущего спроса и реализации полученных запросов на выполнение обязательств.

Запустив кампанию в ноябре 2020 года, стартап Delfast всего за 3 месяца собрал рекордную сумму $3,4 млн и перевыполнил цель на $ 400 тыс. Собранные средства помогут продолжить развитие компании и усовершенствовать основные бизнес-процессы: ускорение сроков доставки, надежный внутренний контроль качества и увеличение производственной мощности для реализации крупных заказов.

Ранее сообщалось, что электробайки Delfast были приняты на вооружение полицией мексиканского города Мехикали, столице штата Нижняя Калифорния. Кроме того, украинской разработкой интересуются и в полиции США.