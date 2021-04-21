Український стартап Delfast запускає виробництво електровелосипедів на базі київського підприємства АТ ЕЛМІЗ, до 1996 року відомий як Київський радіозавод.

Сторони вже підписали відповідну угоду та домовились про спільне виробництво та збірку електровелосипедів Delfast. ЕЛМІЗ також допомагатиме стартапу з освоєнням серійного виробництва, повідомили у Delfast.

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Протягом травня Delfast планує виготовити перші 5 електровелосипедів на базі ЕЛМІЗ і поступово збільшувати обсяги виробництва до 50 одиниць на місяць до кінця 2021 року.

"ЕЛМІЗ має всі необхідні ресурси, експертизу та висококваліфікованих інженерів і персонал для виробництва продукції Delfast в Україні. Адже компанія має величезний досвід виробництва складної електроніки, космічних систем та зарядних станцій для електротранспорту, а тому зможе створити комфортні умови для виробництва електровелосипедів у відповідності до наших вимог", — розповів засновник Delfast Данило Тонкопій.

"Ми дуже раді підтримувати національного виробника та співпрацювати з такою прогресивною компанією як Delfast. Компанія пропонує покупцям дійсно інноваційний товар, який користується попитом в усіх країнах світу. Зі свого боку ми сприятимемо виробництву та реалізації високоякісного продукту, який відповідатиме найвищим стандартам", — відзначив голова правління ЕЛМІЗ Микола Шумило.

У Delfast також зазначили, що ця угода стала першим кроком до запуску власного виробництва електробайків в Україні. Саме така мета була поставлена на момент старту краудфандингової кампанії Fundable: розвиток центру розробки електробайків в Україні для задоволення зростаючого попиту та реалізація отриманих запитів на виконання зобов’язань.

Запустивши кампанію в листопаді 2020 року, стартап Delfast всього за 3 місяці зібрав рекордну суму $3,4 млн та перевиконав ціль на $400 тис. Зібрані кошти допоможуть продовжити розвиток компанії та удосконалити основні бізнес-процеси: прискорення термінів доставки, надійний внутрішній контроль якості та збільшення виробничої потужності для реалізації крупних замовлень.

Раніше повідомлялося, що електробайки Delfast були прийняті на озброєння поліцією мексиканського міста Мехікалі, столиці штату Нижня Каліфорнія. Крім того, українською розробкою цікавляться і в поліції США.