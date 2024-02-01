Harley-Davidson выводит на рынок четыре новые модели мотоциклов в 2024 году.

Поклонникам бренда предлагаются совершенно новые модели Street Glide и Road Glide. Они мощные, легкие, оснащены передовыми технологиями, в частности, новой информационно-развлекательной системой - все это завернуто в эффектный новый визуальный дизайн.

Новая модель CVO Road Glide ST – это хот-род, имеющий улучшенную подвеску и спортивные тормоза. А обновленная CVO Pan America дебютирует в сегменте экстремальных туристических поездок и оснащена большим количеством стандартного оборудования, имея нестандартную покраску и отделку.

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Модели Street Glide і Road Glide 2024 года имеют совершенно новые визуальные элементы дизайна, которые сочетают целостное динамическое течение от передних крыльев до седельных сумок. Обе модели получили усовершенствованный профиль обтекателя. Он выглядит чрезвычайно современным, но сохраняет ДНК дизайна Harley-Davidson.

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2024 Harley-Davidson 2024 Street Glide. Фото: Harley-Davidson

Их обновленный двигатель Milwaukee-Eight 117 V-twin имеет новую систему охлаждения, несколько режимов езды по выбору (Road, Sport, Rain и Custom), а также информационно-развлекательную технологию на основе ОС Skyline. Она представлена на 12,3-дюймовом цветном сенсорном экране TFT, что заменяет все аналоговые приборы и большинство переключателей. Новый 200-ваттный аудиоусилитель питает пару динамиков, установленных на обтекателе.

Привлекает внимание улучшенная аэродинамика. Она на высокой скорости уменьшает напор на шлем водителя среднем на 60%. Переработанная цельная форма сидения и материалы для обивки обеспечивают значительное улучшение комфорта на большие расстояния для большинства водителей.

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2024 Davison CVO Road Glide ST. Фото: Harley-Davidson

Новая модель CVO Road Glide ST возглавляет модельный ряд CVO 2024 года. Ее разработчики считают самой быстрой и самой совершенной, когда-либо произведенной компанией Harley-Davidson. Глубокое индивидуальное сиденье в сочетании с мотоциклетным рулем дают байкеру агрессивное, вертикальное положение в стиле West Coast.

Все мотоциклы модели 2024 года адаптированы под путешествия как по дорогам с твердым покрытием, так и бездорожью. Фото: Harley-Davidson

Двигатель Milwaukee-Eight 121 High Output V-twin является эксклюзивом для модели CVO Road Glide ST. Он выдает 127 лошадиных сил 193 ньютон-метра крутящего момента - это самые высокие показатели в истории серийных мотоциклов Harley-Davidson. Ниже конечное передаточное число выбрано для улучшения производительности ускорения на каждой передаче.

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Водитель получил несколько режимов езды с возможностью выбора - Дорога, Спорт, Трек, Трек Плюс, Дождь и еще несколько пользовательских режимов с электронным контролем характеристик мотоцикла.

Набор информационно-развлекательных технологий базируется на ОС Skyline. Цветной сенсорный экран заменяет все аналоговые приборы и большинство переключателей. Аудиосистема премиум-класса оснащена усилителем мощностью 500 Вт и аудиосистемой Harley-Davidson Audio с 6,5-дюймовыми динамиками Rockford Fosgate Stage II.

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2024 Harley-Davison CVO Pan America. Фото: Harley-Davidson

Новичок CVO Pan America создан для путешествий. Это первый туристический мотоцикл программы CVO (ADV). Все функции должны удовлетворить требовательных мотоциклистов, включая плавный и мощный двигатель Revolution Max 1250, полуактивную переднюю и заднюю подвески, сенсорный дисплей, возможность выбора режимов хода и технологию адаптивных фар Daymaker.

Модель CVO Pan America получила несколько опций, включая подвеску Adaptive Ride Height, бескамерные колеса со шнуровкой, вспомогательное светодиодное переднее освещение и многое другое.