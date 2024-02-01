Harley-Davidson виводить на ринок чотири нові моделі мотоциклів 2024 року.

Шанувальникам бренду пропонуються абсолютно нові моделі Street Glide і Road Glide. Вони потужні, легкі, оснащені передовими технологіями, зокрема, новою інформаційно-розважальною системою — усе це загорнуто в ефектний новий візуальний дизайн.

Нова модель CVO Road Glide ST – це хот-род, що має покращену підвіску та спортивні гальма. А оновлена CVO Pan America дебютує в сегменті екстремальних туристичних поїздок і оснащена великою кількістю стандартного обладнання, маючи нестандартне фарбування та оздоблення.

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Моделі Street Glide і Road Glide 2024 року мають абсолютно нові візуальні елементи дизайну, які поєднують цілісну динамічну течію від передніх крил до сідельних сумок. Обидві моделі отримали удосконалений профіль обтічника. Він виглядає надзвичайно сучасним, але зберігає ДНК дизайну Harley-Davidson.

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2024 Harley-Davidson 2024 Street Glide. Фото: Harley-Davidson

Їх оновлений двигун Milwaukee-Eight 117 V-twin має нову систему охолодження, кілька режимів їзди за вибором (Road, Sport, Rain і Custom), а також інформаційно-розважальну технологію на основі ОС Skyline. Її представлено на 12,3-дюймовому кольоровому сенсорному екрані TFT, що замінює всі аналогові прилади та більшість перемикачів. Новий 200-ватний аудіопідсилювач живить пару динаміків, встановлених на обтічнику.

Привертає увагу покращена аеродинаміка. Вона на високій швидкості зменшує напір на шолом водія в середньому на 60%. Перероблена форма сидіння та матеріали для оббивки забезпечують значне покращення комфорту на великі відстані для більшості водіїв.

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2024 Davison CVO Road Glide ST. Фото: Harley-Davidson

Нова модель CVO Road Glide ST очолює модельний ряд CVO 2024 року. Її розробники вважають найшвидшою і найдосконалішою, коли-небудь виробленою компанією Harley-Davidson. Глибоке індивідуальне сидіння у поєднанні з мотоциклетним кермом дають байкеру агресивне, вертикальне положення в стилі West Coast.

Усі мотоцикли моделі 2024 року адаптовані під подорожі як по дорогах з твердим покриттям, так і бездоріжжям. Фото: Harley-Davidson

Двигун Milwaukee-Eight 121 High Output V-twin є ексклюзивом для моделі CVO Road Glide ST. Він видає 127 кінських сил 193 ньютон-метри крутного моменту — це найвищі показники в історії серійних мотоциклів Harley-Davidson. Нижче кінцеве передавальне число вибрано для покращення продуктивності прискорення на кожній передачі.

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Водій отримав кілька режимів їзди з можливістю вибору — Дорога, Спорт, Трек, Трек Плюс, Дощ і ще кілька користувальницьких режимів з електронним контролем характеристик мотоцикла.

Набір інформаційно-розважальних технологій базується на ОС Skyline. Кольоровий сенсорний екран замінює всі аналогові прилади та більшість перемикачів. Аудіосистема преміум-класу оснащена підсилювачем потужністю 500 Вт і аудіосистемою Harley-Davidson Audio з 6,5-дюймовими динаміками Rockford Fosgate Stage II.

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2024 Harley-Davison CVO Pan America. Фото: Harley-Davidson

Новачок CVO Pan America створено для мандрівок. Це перший туристичний мотоцикл програми CVO (ADV). Всі функції мають вдовольнити вимогливих мотоциклістів, включаючи плавний і потужний двигун Revolution Max 1250, напівактивну передню та задню підвіски, сенсорний дисплей, можливість вибору режимів ходу і технологію адаптивних фар Daymaker.

Модель CVO Pan America отримала кілька опцій, включаючи підвіску Adaptive Ride Height, безкамерні колеса зі шнурівкою, допоміжне світлодіодне переднє освітлення та багато іншого.