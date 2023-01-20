Harley-Davidson поступово переходитиме до випуску електромотоциклів і припинить виробництво бензинових байків. Американська компанія вже презентувала кілька електричних моделей.

В історії Harley-Davidson розпочинається новий етап. Американський виробник мотоциклів починає електрифікацію і поступово відмовиться від класичних бензинових моделей. Сенсаційну заяву зробив СЕО компанії Йохен Зайтц в інтерв'ю сайту Dezeen.

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За його словами, електрифікація — "природна еволюція" і логічний крок для бренду, який святкує свій 120-річний ювілей. "Якщо ви подивитеся на минулі 120 років, то побачите, що компанія постійно еволюціонувала і ніколи не стояла на місці. Ми прославляємо наше минуле, але водночас розвиваємо наш бренд", — наголосив Йохен Зайтц.

Водночас він визнає, що електрифікація не буде швидкою — бензинові моделі ще деякий час будуть у лінійці марки. Harley-Davidson поважають своїх давніх шанувальників і не хочуть їх втрачати, але в той же час планують залучити нових клієнтів електричними моделями.

Варто зазначити, що перший електробайк Harley-Davidson LiveWire запустили у виробництво ще в 2018 році. Згодом електричну лінійку LiveWire виділили в окремий суббренд. Найдоступніша 82-сильна модель коштує від 15 000 доларів, а топовий LiveWire One потужністю 105 к. с. оцінили у 22 000 доларів.