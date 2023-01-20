Harley-Davidson будет постепенно переходить к выпуску электромотоциклов и прекратит производство бензиновых байков. Американская компания уже представила несколько электрических моделей.

В истории Harley-Davidson начинается новый этап. Американский производитель мотоциклов начинает электрификацию и постепенно откажется от классических бензиновых моделей. Сенсационное заявление сделал СЕО компании Йохен Зайтц в интервью сайту Dezeen.

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По его словам, электрификация - "естественная эволюция" и логический шаг для бренда, празднующего свой 120-летний юбилей. "Если вы посмотрите на прошлые 120 лет, то увидите, что компания постоянно эволюционировала и никогда не стояла на месте. Мы прославляем наше прошлое, но в то же время развиваем наш бренд", - подчеркнул Йохен Зайтц.

В то же время, он признает, что электрификация не будет быстрой — бензиновые модели еще некоторое время будут в линейке марки. Harley-Davidson уважают своих давних поклонников и не хотят их терять, но вместе с тем планируют привлечь новых клиентов электрическими моделями.

Стоит отметить, что первый электробайк Harley-Davidson LiveWire был запущен в производство еще в 2018 году. Впоследствии электрическую линейку LiveWire выделили в отдельный суббренд. Самая доступная 82-сильная модель стоит от 15 000 долларов, а топовый LiveWire One мощностью 105 л. оценили в 22 000 долларов.