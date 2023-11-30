У Harley-Davidson стався випадковий викид інформації про деякі деталі підготовки до створення на платформі Livewire круїзера.

Загалом платформі Arrow від Livewire пророкують багатомодельне майбутнє. Ця конструкція має структурну основу апаратного забезпечення для цілого розмаїття стилів електричних мотоциклів з однаковими функціями (тобто батареї, двигуни та контролери).

Цього року компанія Harley-Davidson подала заявку на торговельну марку мотоцикла, згідно з якою новачок буде називатися S2 Mulholland. Звісно, назва трохи незвична. У свій час байк S2 Del Mar отримав свою назву від перегонів Del Mar Flat Track Races. Вочевидь, і S2 Mulholland черпає натхнення зі знаменитої лос-анджелеської звивистої траси Малхолланд, що стала улюбленою серед місцевих і приїжджих вуличних райдерів.

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Компанія Harley-Davidson підтвердила таку назву після того, як в посібнику з обслуговування S2 Del Mar засвітилося посилання на іншу модель, кодовану як S2MH, тоді як S2 Del Mar в посібнику з обслуговування Harley-Davidson має власну абревіатуру S2DM.

Стало ясно, що 2MH буде легшим, нижчим і довшим, ніж S2 Del Mar. Але це буде не скоро. Тим паче, що електричний бренд Harley-Davidson ще тільки набирає оберти після невтішного для бренду 2023 року. Остаточно поки відомо лише те, що наступна модель Livewire буде називатися Mulholland і вона матиме платформу S2, представлену на Del Mar.

Окрім назви звивистої дороги, у майбутнього Livewire додатковим переконливим доказом більш спокійної їзди, притаманної круїзерам, є висота сідла та колісна база мотоцикла. Вони описані в згаданому посібнику з обслуговування Harley. Висота сідла Mulholland у 76,8 см всього на 1,9 см буде менша за висоту сидіння Del Mar й ніби матиме іншу форму сідла.

Є ще одна виразна деталь, що вказує на круїзер. Колісна база Mulholland розтягнута, що притаманно мотоциклам для більш спокійної їзди.

Експерти впевнені, що яким би не був новий електричний круїзер, він буде структурно схожий на S2 Del Mar. Однак на сьогодні про це говорити зарано. Ймовірно, офіційне оголошення про S2MH відбудеться вже у 2024 році. Й нинішні прогнози та передбачення можуть виправдатися лише частково, оскільки розробники можуть щось додати, придумати чи від чогось відмовитися.

На усіх фото від Harley зображено електричний LiveWire S2 Del Mar.