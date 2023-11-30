В Harley-Davidson произошел случайный выброс информации о некоторых деталях подготовки к созданию на платформе Livewire круизера.

В целом платформе Arrow от Livewire пророчат многомодельное будущее. Эта конструкция имеет структурную основу аппаратного обеспечения для целого разнообразия стилей электрических мотоциклов с одинаковыми функциями (то есть батареи, двигатели и контроллеры).

В этом году компания Harley-Davidson подала заявку на торговую марку мотоцикла, согласно которой новичок будет называться S2 Mulholland. Конечно, название немного необычное. В свое время байк S2 Del Mar получил свое название от гонок Del Mar Flat Track Races. Вероятно, и S2 Mulholland черпает вдохновение из знаменитой лос-анджелесской извилистой трассы Малхолланд, ставшей любимой среди местных и приезжих уличных райдеров.

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Компания Harley-Davidson подтвердила такое название после того, как в руководстве по обслуживанию S2 Del Mar засветилась ссылка на другую модель, кодированную как S2MH, тогда как S2 Del Mar в руководстве по обслуживанию Harley-Davidson имеет собственную аббревиатуру S2DM.

Стало ясно, что 2MH будет легче, ниже и длиннее, чем S2 Del Mar. Но это будет не скоро. Тем более, что электрический бренд Harley-Davidson еще только набирает обороты после неутешительного для бренда 2023 года. Окончательно пока известно лишь то, что следующая модель Livewire будет называться Mulholland и она будет иметь платформу S2, представленную на Del Mar.

Кроме названия извилистой дороги, у будущего Livewire дополнительным убедительным доказательством более спокойной езды, присущей круизерам, является высота седла и колесная база мотоцикла. Они описаны в упомянутом руководстве по обслуживанию Harley. Высота седла Mulholland в 76,8 см всего на 1,9 см меньше высоты сиденья Del Mar и будто бы имеет другую форму седла.

Есть еще одна выразительная деталь, указывающая на круизер. Колесная база Mulholland растянута, что присуще мотоциклам для более спокойной езды.

Эксперты уверены, что каким бы ни был новый электрический круизер, он будет структурно похож на S2 Del Mar. Однако на сегодня об этом говорить рано. Вероятно, официальное объявление о S2MH состоится уже в 2024 году. И нынешние прогнозы и предсказания могут оправдаться лишь частично, поскольку разработчики могут что-то добавить, придумать или от чего-то отказаться.

На всех фото от Harley изображен электрический LiveWire S2 Del Mar.