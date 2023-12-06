Модели Slingshot от Polaris получили некоторые обновления для 2024 модельного года, в очередной раз заинтриговав поклонников такого транспорта.

И хотя революционных трансформаций не наблюдается, все обновления делают такую технику более удобной и комфортной в пользовании. Как и ранее, модели Slingshot 2024 года будут комплектоваться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 203 л.с. при 8250 об/мин и 195 Нм крутящего момента при 6500 об/мин.

Мотор дополняет пятиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Выбор формируется покупателем при оформлении заказа. В такой силовой комплектации трехколесное транспортное средство может разгоняться до 96 км/ч за 4,9 секунды.

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Обновления начинаются с экстерьера. Slingshot теперь предлагается в нескольких новых цветах (Radar Blue Fade, Gold Rush и Purple Lightning), а варианты SL и SLR можно будет взять еще и со специальными графическими пакетами. При этом SL теперь стандартно поставляется с обновленными колесными дисками цвета Midnight Charcoal Metallic.

Polaris включил в трехколесный мотомобиль новую 200-ваттную аудиосистему Rockford Fosgate, которая включает твитеры для усиления звука ветрового дефлектора Slingshot. Покупатели также могут заказать модель 2024 года со специальным брезентовым верхом, доступным в черном, сером и красном цветах. Также предлагается пара задних панелей из дымчатого поликарбоната, другие аксессуары: вентилируемый спортивный капот, измененная передняя решетка, а также сиденья с подогревом и вентиляцией.

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Среди обновлений 2024 года можно увидеть повторное введение версии Roush Edition. Эта модель находится на вершине ценового диапазона, начиная с 38 149 долларов США за ручную коробку передач и 40 299 долларов США за автоматическую. Там добавлены тормоза Brembo, накладки на педали Sparco, специальный руль, графический пакет Roush, затемненные значки, новую ручку переключения передач для моделей с механикой.

Ценник на обновленный ассортимент Slingshot начинается от 21 999 долларов США в ручном режиме и 23 849 долларов США в автоматическом режиме для начального уровня S. Стоимость для SL возрастает до 28 149 / 29 999 долларов США соответственно в ручном и автоматическом режимах.

Модель SLR идет за 31 149 / 32 999 долларов США в ручном и автоматическом режимах и 34 799 / 36 949 долларов с механической и с автоматической коробкой для R.