Второе поколение трехколесного спорткара оснащается двигателем собственной разработки, а также новой автоматической коробкой передач.

Официальная классификация Polaris Slingshot – “трехколесный автомобиль”, однако его мотоциклетная сущность требует особого статуса, отдельной категории. Тем более, что американский производитель представил уже второе поколение неповторимого... скажем, “трициклокара”.

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Polaris Slingshot был представлен в 2014 году, как модель 2015-го. В движение аппарат приводился 2,4-литровым двигателем Ecotec от GM, расположенным спереди, почти под автомобильным капотом. Новое поколение “трайккара” Slingshot обеспечили современным мотором, причем собственной разработки и производства Polaris.

Двухлитровый R4 будет предлагаться в двух вариантах, с отдачей в 173 или 200 к.с. Силовой агрегат сочетается с новой автоматической коробкой передач, которая передает вращение на заднюю ось “Рогатки”.

Фото: Polaris Slingshot 2020 модельного года / Polaris

Визуальные изменения нового поколения Slingshot включают новую светодиодную оптику и “острые” линии кузова, колесные диски со свежим дизайном, новую цветовую палитру как для внешней отделки, так и для интерьера. Внутри открытого или закрытого (в любом случае водонепроницаемого) кокпита появилась современная информационно-развлекательная система со всем, что нужно гаджетоманам.

Фото: Polaris Slingshot второго поколения / Polaris

Polaris Slingshot 2020 уже доступен для заказа, модель предлагается с полностью открытым кузовом или частично закрытым крышей. В США базовое исполнение SL оценивается в 26 499 долларов, а 200-сильная версия R стоит от 32 699 долларов.

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