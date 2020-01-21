Друге покоління триколісного спорткара оснащують двигуном власної розробки, а також новою автоматичною коробкою передач.

Офіційна класифікація Polaris Slingshot – “триколісний автомобіль”, однак його мотоциклетна сутність вимагає особливого статусу, окремої категорії. Тим більше, що американський виробник представив вже друге покоління неповторного... скажімо, “трициклокара”.

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Polaris Slingshot був представлений у 2014 році, як модель 2015-го. У рух апарат приводився 2,4-літровим двигуном Ecotec від GM, розташованим спереду, під майже автомобільним капотом. Нове покоління “трайккара” Slingshot забезпечили сучасним мотором, причому власної розробки та виробництва Polaris.

Дволітровий R4 пропонуватиметься у двох варіантах, з віддачею у 173 або 200 к.с. Силовий агрегат поєднується з новою автоматичною коробкою передач, котра транслює оберти на задню вісь “Рогатки”.

Фото: Polaris Slingshot 2020 модельного року / Polaris

Візуальні зміни нового покоління Slingshot включають нову світлодіодну оптику та “гостріші” лінії кузову, колісні диски зі свіжим дизайном, нову кольорову палітру як для зовнішнього оздоблення, так і для інтер’єру. Всередині відкритого чи закритого (в будь-якому разі водонепроникного) кокпіта з’явилась сучасна інформаційно-розважальна система з усим, що потрібно гаджетоманам.

Фото: Polaris Slingshot другого покоління / Polaris

Polaris Slingshot 2020 вже доступний для замовлення, модель пропонується з повністю відкритим кузовом або частково закритим дахом. В США базове виконання SL оцінюється у 26 499 доларів, а 200-сильна версія R коштує від 32 699 доларів.

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